Trauer um Zwettler Maschinenring-Pionier

Wielander gilt als zentrale Figur beim Aufbau der Maschinenringorganisation im Waldviertel. Er war maßgeblich an der Gründung des Maschinenrings Zwettl-Weitra 1975 beteiligt und von dessen Geburtsstunde bis zu seiner Pensionierung Ende 2010 dessen Geschäftsführer. Mit über 35 Jahren Berufserfahrung und mit seinem Engagement war er österreichweit bekannt.

„Schon seit der Gründung unseres Maschinenrings stand er immer für die Zusammenarbeit in der Landwirtschaft ein, wo er stets das Miteinander in den Vordergrund stellte“, erinnert sich der heutige Geschäftsführer des Maschinenrings Zwettl-Weitra, Alfred Steindl, an seinen ehemaligen Weggefährten. Heute sind rund 750 Mitglieder beteiligt, die sich die verschiedensten land- und forstwirtschaftliche Maschinen und Geräte gemeinschaftlich teilen.

Zu Wielanders größten Verdiensten zählen zudem das Mitwirken bei österreichweiten EDV-Umsetzungen in Jahren 1988 und 1993 oder die Abwicklung der Unterstützung bei Unfällen oder Krankheiten bei den Landwirtschaftsbetrieben und die Einsatzorganisation von Spezialmaschinen. „Wir haben ihn als hilfsbereiten Chef schätzen gelernt und wir werden ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren“, betont Alfred Steindl. Tiefes Mitgefühl gehöre auch den Angehörigen. Wielander hinterlässt eine große Familie mit Ehefrau, Geschwistern, Kindern und Enkelkindern.

Der Verstorbene wird am Montag, dem 14. August, um 11 Uhr in der Aufbahrungshalle Rieggers eingesegnet und nach Abhaltung der Seelenmesse eingeäschert.