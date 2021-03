Johann Artner wurde die Liebe zum Gastgewerbe schon in die Wiege gelegt. Er wuchs im elterlichen Gasthaus „Zur Goldenen Rose“ auf, absolvierte die Gastgewerbeschule und führte nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1956 dieses Haus gemeinsam mit der Mutter. 1969 verstarb seine Mutter und er meldete selbst das Gewerbe an. Bis September 1988 war er Gastwirt mit Leidenschaft. Vor allem der Schweinsbraten und die Fleischknödeln, die schon seine Mutter und danach seine Schwester Erika zubereitet haben, waren besonders begehrt.

Vor der Landesausstellung 1981 in Zwettl renovierte er das Gasthaus, das bereits im 16. Jahrhundert gegründet worden ist. Nach seiner Pensionierung gab es einige Pächter, jetzt führt es Michael Schindler. Johann Artner wohnte bis zum September des Vorjahres in seinem Gasthaus. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes lebte er die letzten Monate im Seniorenzentrum St. Martin.

Ein Foto aus dem Zwettler Archiv: Die Aufnahme zeigt Josef Boncel (Gärber und Schuhhändler), Franz Ableitinger (Schmied) und Johann Artner. Usercontent, Zwettler Stadtarchiv

Längstddienendes Mitglied in Zwettler Feuerwehr

In der Feuerwehr Zwettl-Stadt ist die Trauer über den Tod von Johnny Artner groß. „Er war unser längstdienendes Mitglied“, betont Kommandant Matthias Hahn. Johnny Artner trat am 23. September 1947 der Feuerwehr bei, zwei Jahre später wurde er Kassier – damals hieß diese Funktion noch „Säckelwart“. Dieses Amt blieb ihm noch viele Jahre. 1952 und 1953 absolvierte Johann Artner die Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze und Silber. Weiters wurde er 1959 mit dem Verdienstzeichen des Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze und 2017 mit dem Ehrenzeichen für die 70-jährige verdienstvolle Tätigkeit im Feuerwehrwesen ausgezeichnet.

Eine Aufnahme von Artner, etwa aus dem Jahr 1955. Zwettler Stadtarchiv

Auch als Festwirt bei Bewerben im Dienst

Neben seiner unermüdlichen Einsatzbereitschaft fungierte Johann Artner 1967 als Festwirt bei den NÖ Landesfeuerwehrbewerben in Zwettl. Im Jahr 1992 wurde Johann Artner in den Reservestand überstellt. „Für Johann Artner blieb die Feuerwehr Zwettl-Stadt aber weiterhin immer eine Herzensangelegenheit. Kaum eine Jahreshauptversammlung oder eine Weihnachtsfeier fand ohne ihn statt. Auch besuchte er seine Feuerwehrkameraden bei jedem Feuerwehrfest und informierte sich über die Neuerungen und Abläufe der Wehr“, hebt Kommandant Hahn die tiefe Verbundenheit zwischen der Feuerwehr und Johann Artner hervor.

Das Begräbnis des ehemaligen Gastwirten findet am 30. März im engsten Familienkreis statt. An diesem Tag gibt es von 9 bis 13 Uhr die Möglichkeit, sich von Johann Artner persönlich in der Aufbahrungshalle Zwettl-Syrnau zu verabschieden.