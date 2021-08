Ein wahres Zwettler Urgestein ist tot: Norbert Lindenbauer verstarb am 29. August, einen Tag vor seinem 81. Geburtstag. Er wird am Samstag, 4. September um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche Zwettl feierlich eingesegnet. Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt am Propsteifriedhof im engsten Familienkreis.

Lindenbauer hinterlässt seine Ehefrau sowie zwei Töchter und Schwiegersöhne sowie mehrere Enkelkinder.

Der geborene Gmünder verrichtete in jungen Jahren Dienst bei den Gendarmerieposten Waldhausen und Zwettl. 1995 wurde er Gendarmerie-Bezirkskommandant-Stellvertreter in Zwettl. Neben zahlreichen Belobungen und Auszeichnungen wurde Norbert Lindenbauer im Jahr 2002 mit dem Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich geehrt. Gemeinsam mit seiner Gattin verbrachte Lindenbauer viel Zeit auf Expeditionsreisen, die die beiden rund um die Welt führten. Auch die NÖN durfte das Ehepaar vergangenes Jahr besuchen und über die Erlebnisse der Reisen mit den beiden sprechen.

Der 80-Jährige war fast 50 Jahre lang SPÖ-Parteimitglied. Der langjährige Wegbegleiter Lindenbauers, Franz Groschan, lobt im NÖN-Gespräch dessen Einsatz: „Er war ein verdienter Sozialdemokrat, total sympathisch und immer für die Menschen da.“