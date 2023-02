Nacht-Angriff auf Schafherde: sieben wurden getötet, neun verletzt

Beim Gespräch mit der NÖN entnahm gerade Amtstierärztin Iris Geppl DNA-Proben. Sie nahm auch ein halb aufgefressenes Lamm zur Untersuchung mit. Nur die Analyse der Probe könne diesen Angriff als Wolfsriss bestätigen. Das Ergebnis der DNA-Proben wird in 14 Tagen erwartet.

Gerhart Fallent ist gelernter Umwelttechniker und landwirtschaftlicher Facharbeiter und bezeichnet sich als Hobbylandwirt. Die verletzten Mutterschafe und die halb aufgefressenen Lämmer im Alter von drei und 14 Tage zu sehen, ist für ihn ein furchtbarer Anblick. Das Leitschaf steht mit einem Kehlbiss herum, auch der große Widder ist verletzt. 14 Tiere zählt er, zwei fehlen, wurden entweder komplett aufgefressen oder von den Räubern verschleppt.

Wolf ist ein Kulturfolger

"Ich habe laufend Anrufe, dass sich die Leute hier fürchten", sagt Christian Klein, Jagdleiter dieses Gebietes und Nachbar in Sichtweite. Er ist beim Nachbarn, als die DNA-Proben entnommen werden.

Der Langschlägerwald ist eine typische Streusiedlung, es gibt nur Zäune um Weidetiere herum. Alles ist frei und offen, Familien mit Kindern leben dort, wie früher.

Er ist beim Nachbarn Fallent, als die DNA-Proben entnommen werden. Vor Weihnachten habe Klein drei Wölfe gleichzeitig mit einer Wildkamera fotografiert, am selben Tag noch einen Einzelwolf. "Es könnten auch vier Wölfe aktuell in der Gegend sein, drei sind sicher", so Klein. Der Wolf sei zum Kulturfolger geworden, so wie der Fuchs, der in den Hühnerstall gehe, um sich zu bedienen.

Fallent: "Der Wolf ist nicht scheu genug"

"Wir werden sehen, wie es weitergeht", sagt Klein, "natürlich bin ich der Meinung, dass man zumindest einmal die Möglichkeit haben sollte, den Wolf von Häusern fernzuhalten." Die Menschen hier hätten Kinder, es habe auch bereits Gespräche mit der Polizei gegeben, weil sich die Bewohner vor dem Wolf fürchten. "Die Menschen gehen daher auch nicht mehr in den Wald spazieren", so Klein.

Gerhart Fallent hat schon zur Zeit der ersten Wolfsichtungen aufgehört, seine Joggingrunden durch den Wald zu drehen. "Der Wolf ist nicht scheu genug", findet er. Aber er will die bäuerliche Kulturlandschaft erhalten, traditionell sei eben auch Weidehaltung. Bis zu fünf Mal täglich gehe er zu den Schafen, um nach ihnen zu sehen - die Offenstallhaltung seien sie gewohnt, sie würden sogar lieber unter Bäumen schlafen, als im Stall. Der Stall sei sehr nahe neben dem Haus, das ständig bewohnt ist.

"Wenn man ein tierliebender Mensch ist, darf man das den Tieren gar nicht mehr ermöglichen, sie hier zu halten, wenn sie so grauslich zu Tode kommen", ist er schockiert. Und: "„Hier hat der Wolf seinen Blutrausch gezeigt, die ganze Herde gefährdet. Er hat nicht nur eines gerissen, um es zu fressen, er hat aus der Lust heraus getötet."

Heute Nacht will er die verbleibenden Schafe besonders gut beschützen, den Eingang zum Offenstall mit Weidezaun dicht verschließen und mit einem laufenden Radio im Freien versuchen, den Wolf zu vergrämen.

