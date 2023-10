Standup-Poetry im Kapitelsaal zu Stift Zwettl

Unter dem Motto „Gebet, Gesang, Gedichte“ wird die erstmalige Teilnahme vom Stift Zwettl an der Nacht der 1.000 Lichter zur „Nacht der 1.000 Dichter“. Am 31. Oktober, dem Vorabend zu Allerheiligen, sind alle eingeladen, ihre Lieblingsgedichte, eigene verfasste Texte und zu Papier gebrachte Gedanken vorzubringen. Stand-up-Poetry vom Kind bis zum Erwachsenen findet Platz – neben alten und neuen sakralen Gesängen der Mission Waldviertel und der Teilnahme am Komplet, dem Abendgebet der Mönche. „Wir haben keine Ahnung, wer zur Standup-Poetry kommt“, so Friedrich Schipper, Leiter des Bildungshauses und Generaldirektor vom Stift Zwettl. Denn Anmeldung für die Standup-Poetry ist nicht notwendig.

Kinder leiten den Abend ein, danach Gebet und Lesung

Es werde auf jeden Fall viel Werbung auch in den umliegenden Schulen gemacht. „Der Anfang des Abends ist für die Kinder reserviert, sie können ihre Gedichte und Geschichten bis 21 Uhr vorbringen.“ Danach gibt es zwei Fixpunkte: Um 21 Uhr wird das Komplet – das Nachtgebet der Mönche – gemeinsam mit den Kindern und Gästen im Kapitelsaal stattfinden. Angereichert wird das Komplet mit alten und neuen sakralen Gesängen. Danach gilt es, „die Stimme der Hoffnung“ zu hören. Nora Sophie Aigner, die eine schwere Erkrankung hatte, die ihre Stimme schädigte, wird aus ihrem Buch lesen. Danach geht es mit Standup-Poetry weiter bis 24 Uhr. „Wir werden uns den ganzen Abend über bewegen zwischen Kreuzgang und Kapitelsaal, die Agape wird ab 21 Uhr geöffnet sein und eher im Foyer oder Vestibül stattfinden“, freut sich Schipper. Der Eingang ist über die Pforte, es darf ein Kommen und Gehen herrschen. „Es könnte ja sein, dass Eltern mit kleinen Kindern früher nach Hause gehen wollen und andere vielleicht nur zum Gebet oder zur Lesung kommen möchten.“ Mit dieser Veranstaltung will man im Stift Zwettl traditionelle Feste am Vorabend zu Allerheiligen wieder traditioneller und bewusster feiern. „Letztendlich auch in Konkurrenz zum Kommerz, der auf uns niederprasselt“, so Schipper.