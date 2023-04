„Musikschule live“ in Bärnkopf

Zum Konzert „Musikschule Live“ im Pfarrsaal in Bärnkopf konnte Maria Zauner, die Direktorin des Musikschulverbandes Yspertal-Südliches Waldviertel, zahlreiche Interessenten begrüßen. Bürgermeister Arnold Bauernfried: „Es freut mich, dass in diesem Jahr dreizehn Schüler aus Bärnkopf die Chance nutzen, um ein Instrument zu erlernen“.

Die Jungmusiker zeigten auf Querflöte, Klarinette, Flöte, Steirischer Harmonika, Trompete, Flügelhorn, Posaune, Kindertuba und am Schlagwerk ihr Können. Besonders erfreulich ist, dass nach nur wenigen Monaten Unterricht ein achtköpfiges Ensemble bereits mit gekonntem Zusammenspiel überzeugte.

540 Schüler aus neun Gemeinden werden in der Musikschule unterrichtet. Die Ausbildung findet in den Gemeinden statt. Die Lehrer fahren dazu elf Standorte an. In Bärnkopf unterrichten Manfred Einfalt (Schlagwerk, Steirische Harmonika), Yeun Park (Flöte), Gerhard Hinterndorfer (Blech) und Markus Andenberger (Klarinette). „Der Nachwuchs für unseren Musikverein Bärnkopf wird durch den Musikschulunterricht gesichert“, meinte Obmann Jürgen Stoitzner.

