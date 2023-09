Holzstoß und Komposthaufen gingen in Flammen auf

Laut Polizei wurden die Feuerwehren Pehendorf, Rappottenstein und Pretobruck am 11. September 0.20 Uhr zu diesem Brand in Pehendorf alarmiert. Auf dem Holzstoß waren rund sechs Raummeter Scheitholz aufgeschlichtet.

Der Nachbar hatte die Flammen entdeckt und den Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr Pehendorf wurde bei den Löscharbeiten von den Kameraden aus Rappottenstein und Pretrobruck unterstützt. Diese konnten den Brand relativ rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Bei der anschließenden Brandursachenermittlung konnte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Brandursache das Einbringen von vermeintlich schon kalter Asche in den Komposthaufen am Sonntagabend durch den Hauseigentümer erhoben werden.