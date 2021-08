Zum zweitbesten Nah und Frisch-Kaufmann Österreichs wurde Christina Rammel mit ihrer Filiale in Bad Traunstein gekürt. Damit setzte sie sich unter 355 Kaufleuten durch.

„Das ist ein Wahnsinn, ich wusste gar nichts davon“, freut sich Rammel, die von Nah und Frisch-Geschäftsführer Hannes Wuchterl und Vertretern der Kastner-Gruppe mit der Verleihung der Auszeichnung in ihrem Geschäft überrascht wurde. Die Geschäftsinhaberin betont: „Das ist ein verdienter Preis für das ganze Team.“ Denn ohne die gute Zusammenarbeit aller Mitarbeiter wäre dies nicht möglich gewesen.

Knapp beisammen im Spitzenfeld. Rammel liegt nur wenige Zehntelpunkte hinter dem Erstplatzierten Martin Wacker mit seinem Geschäft in Kirchberg an der Raab (Steiermark). Auf dem dritten Platz, auch nur knapp geschlagen, landete noch eine Waldviertlerin: Manuela Mayer-Reuthner mit ihrem Geschäft in Münichreith (Bezirk Waidhofen). Geschäftsführer Wuchterl zeigt sich beeindruckt: „Die Leistungsdichte an der Spitze ist enorm. Die Ergebnisse beweisen einmal mehr eindrucksvoll, was für fantastische Nahversorger unsere Kaufleute in den Augen ihrer Kunden sind. Und das ist es, was zählt.“

Gratulation zum 2. Platz. Im Bild von links: Hannes Wuchterl, Christoph Kastner, Geschäftsinhaberin Christina Rammel, Elmar Ruth und Andreas Blauensteiner. Philipp Habenicht

Bewertung in drei Phasen. Der Wettbewerb um die drei besten Kaufleute startete bereits Ende Mai 2020. „Mystery Shopping“ diente als Instrument des Qualitätsmanagements mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit, die Serviceleistungen sowie die Kundenzufriedenheit zu steigern. In einem ersten Mystery-Shopping Durchgang im Frühsommer 2020 erhoben geschulte Tester der Linzer Firma Whitebox in den Geschäften die Erfüllung der Nah und Frisch internen Vorgaben. Schwerpunktbereiche des Fragebogens waren unter anderen der Online-Auftritt, die Mitarbeiter oder die Bedienungs- und Kassenbereiche. In einer zweiten Phase wurde dann gemeinsam mit dem zuständigen Großhandels-Betreuer die Bewertung bearbeitet und bei Bedarf das Ergebnis optimiert. Im dritten Bewertungsmodul fand dieses Frühjahr ein erneuter Mystery-Shopping- Durchgang statt.

Für Christina Rammel, die vor fünf Jahren das Geschäft eröffnete, eine große Ehre also, unter so vielen Kaufleuten in ganz Österreich herauszustechen.

Einen eigenen Laden zu eröffnen, war schon länger ein Wunsch der Bad Traunsteinerin, und sie habe immer schon auf eine geeignete Geschäftsfläche spekuliert. „Aber dann kamen das Hausbauen und die Kinder dazwischen“, sagt sie. Als die Firma Pilz ihr Geschäft im Ort zusperrte, war endlich die Gelegenheit da. Drei Monate war das Lebensmittelgeschäft in Bad Traunstein geschlossen, die Rammel dafür nutzte, das Geschäft umzugestalten und etwas kleiner zu machen, bevor sie als Nah und Frisch-Kauffrau eröffnete. „Ich habe, bis auf eine, auch lauter neue Angestellte aufgenommen“, erzählt Rammel, die bei ihren Kunden beliebt ist.

Regionales Eck immer beliebter. Seit der Eröffnung der Nah und Frisch Filiale stetig gewachsen ist das regionale Eck mit Produkten der Region von Nudeln über Aronia, Tee und Seifen bis hin zu Mohnprodukten. „Ursprünglich wollte ich das vor allem für die Kurgäste einrichten“, meint Rammel, da diese Waren ideale Souvenirs abgeben. Mittlerweile sei das regionale Eck jedoch bei den Einheimischen genauso beliebt, und jährlich komme etwas Neues dazu.