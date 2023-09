Lukas Brandweiner verteilte 1.500 Stück Eis im gesamten Waldviertel

Fünf Bezirke, rund 1.500 Stück Eis. Lukas Brandweiner war im Sommer wieder im ganzen Waldviertel fleißig unterwegs und ließ sich dafür heuer etwas Besonderes einfallen: Der Nationalratsabgeordnete besuchte zahlreiche Menschen am Arbeitsplatz und kam mit diesen beim Eisschlecken ins Gespräch um deren Anliegen. „Nachdem ich im Sommer sowieso bei sehr vielen Terminen bin, dacht ich mir, ich schreibe einfach mal über Social Media aus, welche Betriebe denn Lust auf ein Eis hätten. Ich war wirklich überrascht, wie viele sich gemeldet haben“, erzählt Brandweiner.

Rund 50 Unternehmen, kleine wie auch große, besuchte der Nationalratsabgeordnete über den Sommer, um den Kontakt zu den Menschen zu knüpfen. „Dabei war mir wichtig, direkt zu den Leuten an den Arbeitsplatz zu kommen und ungezwungen über die Themen zu sprechen, die sie aktuell beschäftigen“, betont er. Angefangen mit dem Herz-Kreislauf-Zentrum in Groß Gerungs, der Heimatgemeinde Brandweiners, ging es für ihn auf der umfassenden „Eis-Tour“ unter anderem zu den „Easy Drivers“ in Gmünd, ins PBZ Waidhofen, zur WAV in Raabs, zur Straßenmeisterei Zwettl oder in die Kittenberger Erlebnisgärten. Auch bei diversen Ferienspielen verteilte Brandweiner Eis an Kinder.

Die Eis-Verteilaktion war nicht die erste kreative Idee des Nationalratsabgeordneten, mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen. Vor zwei Jahren machte er etwa schon eine ausgedehnte Radtour durch die Bezirke.

Diese Mal sei es jedoch das naheliegende Thema „Inflation“ gewesen, dass in den Gesprächen mit dem Nationalratsabgeordneten am meisten angestimmt wurde. „Was ich dabei aber auch festgestellt habe ist, dass die Hilfen, die wir laufend im Nationalrat beschließen, auch ankommen - angefangen bei Teuerungsbonus und Schulstartgeld bis zu einer Erhöhung des Familienbonus. Diese positive Arte der Rückmeldung freut mich als Politiker besonders. Alle wünschen sich natürlich, dass die Teuerung gestoppt wird, aber für dieses Problem gibt es keine einfache Lösung“, schildert Lukas Brandweiner.

Weitere Themen, die er nun nach Wien mitnimmt, seien Kinderbetreuung, Kilometergelderhöhungen und leistbares Wohnen. „Viele junge Menschen haben mir erzählt, wie schwierig das Hausbauen für sie ist. Unser Auftrag wird es etwa sein, dass wir die Kreditrahmenbedingungen lockern, damit die Schaffung von Wohnraum wieder leistbar wird“, erklärt Brandweiner.

Die „Eis-Tour“ des Nationalratsabgeordneten ist übrigens noch nicht vorbei. In den kommenden Tagen wird er auch noch einige Betriebe im Horner Bezirk besuchen. Bei so einem heißen Altweibersommer kann eine Abkühlung nicht schaden.