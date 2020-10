Bei den „Natur-im-Garten-Gemeinden“ ist der Bezirk Zwettl bereits sehr gut aufgestellt. Von den 24 Gemeinden gehören 23 dieser Initiative an. Die noch fehlende Gemeinde Pölla wird im Frühjahr beitreten.

„Wir wollten eigentlich schon im heurigen Frühjahr offiziell eine Natur-im-Garten-Gemeinde werden, aber da hat uns Corona ausgebremst“, betont Bürgermeister Günther Kröpfl. „Wenn wir diesen Schritt gehen, dann wollen wir mit einem umfangreichen Konzept starten. Das wird gerade erstellt.“

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sei zu wichtig, als das dieses nur in Teilbereichen zum Tragen kommt. „Das Gesamtkonzept soll auch ein Ansporn für die Bevölkerung sein, um auch etwas für die Umwelt zu tun“, ist Kröpfl überzeugt.

Großgöttfritz hat sich Plakette erst abgeholt

Die „jüngste“ Gemeinde in dieser Riege ist im Bezirk Zwettl Großgöttfritz. Bürgermeister Johann Hofbauer und sein Vize Christian Huber holten sich erst vor wenigen Tagen die „Natur-im-Garten-Gemeinde“-Plakette in Melk ab.

„Wir wollten auch offiziell dazugehören“, erklärt Bürgermeister Hofbauer. Umweltschutz und der dazugehörige Verzicht auf Pestizide werde schon seit Jahren in der Gemeinde Großgöttfritz umgesetzt. „Uns ist wichtig, etwas Gutes für die Mutter Erde zu tun und das natürlich auch nachhaltig“, das sei ebenfalls ein Beweggrund zum Beitritt gewesen. „Wir haben zwar nicht sehr viele Grünanlagen, aber auch hier können wir Vorbild sein.“

Keine Pestizide in Zwettl

Die Stadtgemeinde Zwettl hat sich vor rund zwei Jahren offiziell dazu entschlossen, auf Pestizide bei den Grünanlagen zu verzichten. „Eine richtige Natur-im-Garten-Gemeinde sind wir aber nicht“, betont der unter anderem für die Grünanlage zuständige VP-Stadtrat Josef Zlabinger.

Die Zertifizierung werde aber angestrebt. „Wir arbeiten nämlich schon lange umweltbewusst“, meint Zlabinger. Die Kreisverkehre bei der Firma Berger und beim Zwettl-Tor wurden eine Blumenwiese, die nur ein- bis zweimal jährliche gemäht werden.

Auch am Friedhof wurden die Unkrautvernichtungsmittel verbannt. „Wir setzen auf Flämmgeräte und Pendelhacke, um dem Unkraut Herr zu werden“, betont der zuständige Stadtrat Ewald Gärber von den Grünen. „Natürlich ist das ein Mehraufwand für unsere Mitarbeiter, aber dafür ein umweltschonender. Gerade der Löwenzahn ist am Friedhof ein Problem.“ Während des Sommers wurde dazu ein zusätzlicher Mitarbeiter im Bauhof angestellt, der bei der Unkrautbekämpfung am Friedhof mitgearbeitet hat.

Die Arbeit mit Flämmer und Pendelhacke, letztere werde auch den Grabinhabern für die Pflege der Wege zwischen den Gräbern zur Verfügung gestellt, sei laut Auskunft von „Natur im Garten“ bei längerer Anwendung durchaus erfolgversprechend. „Das wurde uns so bei einer Beratung durch Fachleute von Natur im Garten erklärt“, berichtet Gärber.

Mittlerweile wurde auch die Thujenhecke im Bereich des neuen Friedhofteiles entfernt. „Dafür haben wir eine neue Hecke mit rund 150 Hainbuchen gepflanzt“, berichtet Gärber. „Wir bekommen immer wieder Beschwerden, dass unser Friedhof nicht gepflegt werde. Das stimmt nicht, er wird jetzt ohne Chemie gepflegt und da kann schon das eine oder andere Unkraut wachsen. Aber ich habe mir Friedhöfe in Natur-im-Garten-Gemeinden angesehen und dort ist auch nicht alles komplett unkrautfrei“, stellt Gärber klar. „Diese Umstellung braucht halt auch etwas Verständnis aus der Bevölkerung.“

Das Zwettl die Plakette „Natur im Garten“ bekommt, ist Gärbere natürlich ein großes Anliegen. „Wir sind dazu auf dem richtigen Weg.“

40.000 Anfragen im Jahr

Eine besondere Anlaufstelle für alle Gartenliebhaber und Gemeinden ist das „Gartentelefon“ von Natur-im-Garten mit Sitz in Zwettl. Seit Jänner wird diese Servicestelle von Stefan Strobelberger geleitet. Gemeinsam mit seinen elf Mitarbeitern werden um die 40.000 Anfragen jährlich beantwortet.

„Heuer werden das bestimmt noch mehr. Corona hat für mehr Bewusstsein für den eigenen Garten und die Versorgung mit eigenen biologischen Lebensmitteln gesorgt. Der grüne Bereich boomt. Dem Anschein nach, haben sich viele mit dem ‚Virus Garten‘ infiziert“, meint Strobelberger.

Bezirk Zwettl ist gut aufgestellt

Aber nicht nur telefonisch kann man sich bei der Beratungsstelle in Zwettl Hilfe holen: „Wir bieten auch persönliche Beratungen nach telefonischer Voranmeldungen 02742/74333 sowie Live-Chats an. Unsere Regionalberater begleiten außerdem die Gemeinden bei der Umstellung der Grünraumpflege auf die Natur-im-Garten-Kriterien und wir verleihen auch die begehrten Natur-im-Garten-Plaketten für Privatgärten.“

Im Bezirk Zwettl wurden bereits 633 Hausgärten damit ausgezeichnet. „Wir sind bei den Natur-im-Garten-Gemeinden sehr gut unterwegs“, meint Strobelberger. Zwölf Gemeinden sind „Natur-im-Garten-Gemeinden“, die sich mit Gemeinderatsbeschluss gegen die Verwendung von Pestiziden und Torf und für Naturflächen ausgesprochen haben.