Kindergruppe „Apelbäumchen“in Zwettl erhielt Auszeichnung

Das freie Spiel und viel Bewegung im großen Garten sowie am eigenen Waldspielplatz wird in der Kindergruppe Apfelbäumchen täglich gelebt. Der naturnahe Garten bietet mit seinen Hügeln und Mulden, Sand- und Kiesspielbereichen und Kletterbäumen Angebote für alle Sinne. Mit großem Interesse beobachten die Kinder alle Insekten und Kleintiere in den Wildstrauchhecken. Für die Vögel wurden Nistkästen mit gesammelten Naturmaterialien gebaut. Im selbst hergestellten Kräuter- und Gemüsebeet ernten die Kinder die Zutaten für die Suppe, die von den größeren Kindern zubereitet wird.

Nach so vielen Eindrücken und Aktivitäten können die jüngsten Apfelbäumchen-Kinder dann ein erholsames Mittagsschläfchen unter dem schattenspendenden alten Baumbestand genießen.