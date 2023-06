Schaugärten aus Bezirk Zwettl ausgezeichnet

Jährlich werden jene Schaugärten mit der beliebten Auszeichnung „Goldener Igel“ ausgezeichnet, die die drei Kernkriterien von ‚Natur im Garten‘ umsetzen und in Qualität und Umfang überzeugen. Im Bezirk Zwettl wurden folgende Schaugärten ausgezeichnet: der Schaugarten Bärenwald Arbesbach und der Schaugarten Mohngarten Armschlag. Die Marktgemeinde Göpfritz an der Wild wurde als ökologische Vorbildgemeinde ausgezeichnet.

Durch die Verleihung der Plakette „Goldener Igel“ wird einmal mehr darauf hingewiesen, dass Niederösterreich das ökologische Gartenland Nummer eins in Europa ist. „Dieser Erfolg ist maßgeblich auf unsere großartige Gartenkultur und die liebevolle Pflege der Schaugärtnerinnen und Schaugärtner zurückzuführen“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner anlässlich der Auszeichnung.

Göpfritz an der Wild sorge mit viel Kompetenz, Einsatz und Herzblut für noch mehr Lebensqualität und Umweltschutz. Mit der Auszeichnung ‚Goldener Igel‘ ‚Natur im Garten‘ wolle man das Thema öffentliche Grünraumpflege sowie den Klima-, Arten- und Umweltschutz vor den Vorhang holen, meinte Mikl-Leitner. „Durch das Engagement der Gemeinde Göpfritz an der Wild wird unser Bundesland Niederösterreich noch lebenswerter.“

Eine Übersicht der „Natur im Garten“ Schaugärten sowie Informationen zum Angebot und zu den Öffnungszeiten finden Sie unter www.naturimgarten.at/schaugärten.

Gewinnen Sie Ihr Gartensommer-Wochenende

Einen besonderen Anreiz zum Besuch eines Schaugartens bietet das heurige Gewinnspiel mittels Sammelpass: 5 Stempel sammeln und den ausgefüllten Pass an schaugaerten@naturimgarten.at übermitteln. Jede Einsendung eines vollständig ausgefüllten Sammelpasses wird mit einer Gratiseintrittskarte in einen unserer TOP-Schaugärten oder einem Gartenbuch belohnt. Zusätzlich wird unter allen Einsendungen als Hauptpreis ein Gartensommer-Wochenende für zwei Personen in Niederösterreich verlost.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Manuela Pfeiffer zur Auszeichnung „Goldener Igel“ von „Natur im Garten“ für ökologische Grünraumpflege des Schaugartens Bärenwald Arbesbach im vergangenen Jahr. Foto: NOEN, POINT OF VIEW GmbH