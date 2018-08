Die Dorfgemeinschaft Altpölla lud am 15. August zum Platzlfest mit Segnung der Nepomuk-Statue und Ehrung der zweifachen Medaillengewinnern Claudia Lösch bei den Paralympics 2018 ein.

Ein Glücksrad mit Sofortgewinnen war für die Kinder vorbereitet, eine Fotowand „Altpölla im Wandel der letzten 50 Jahre“ zeigte den Besuchern mit vielen Bildern die Veränderungen, und der ganze Platz war passend zur 50er-Feier in den Gemeindefarben dekoriert.

Eingeleitet wurde sie mit einer Feldmesse beim Nepomuk-Platz, welche von Diakon Heribert Riegler zelebriert und vom Singkreis Pölla musikalisch umrahmt wurde. Der neugestaltete 4-Linden-Platz und die restaurierte Statue von Johannes Nepomuk wurden von Diakon Riegler gesegnet.

Im Anschluss begrüßte die Obfrau des Dorferneuerungsvereins, Elisabeth Hollerer, die zahlreichen Besucher und Ehrengäste. Sie gab einen kurzen Überblick über den Verein und übergab dann das Wort an die Obfrau der Dorf- & Stadterneuerung, Maria Forstner. Hervorragende Basisarbeit und Vereinsführung, viele freiwillige Einsatzstunden und die erfolgreiche Durchführungen von Projekten, Vorhaben und Festen würden den Verein auszeichnen. Zwei langjährige ehemalige Obmänner werden demnächst bei der Generalversammlung für ihre Verdienste mit der „Bronzenen Ehrennadel“ der NÖ Dorf- & Stadterneuerung geehrt.

Lösch-Ehrung beim Fest nachgeholt

Darauf folgten Grußworte von Bürgermeister Günther Kröpfl. Anlässlich dieses 50-Jahr-Gemeindejubiläums erfolgte die Übergabe einer Chroniktafel von Altpölla an Ortsvorsteher Martin Kainrath.

Der zweite erfreuliche Anlass war die nachträgliche Ehrung der zweifachen Medaillengewinnern Claudia Lösch bei den Paralympics 2018 in Pyeongchang in Südkorea. Mit viel Ehrgeiz, Disziplin und Training wurde Lösch zu einer der erfolgreichsten Teilnehmer Österreichs im Behindertensport. Es wurde ihr ebenfalls eine Erinnerungstafel mit den sportlichen Erfolgen, ein Anerkennungsgeschenk der Marktgemeinde Pölla und ein Blumenstrauß überreicht. Claudia Lösch zeigte sich in ihren Dankesworten stolz, eine Bewohnerin der Marktgemeinde Pölla zu sein.

Nationalratsabgeordnete Angela Fichtinger beglückwünschte die Marktgemeinde Pölla zur erfolgreichen Zusammenarbeit aller Vereine und Organisationen. Auch Claudia Lösch würdigte sie mit lobenden Worten, denn „Erfolge stellen sich nur nach intensiven, disziplinierten und ausdauernden Trainingseinheiten ein“.

Beim Platzlfest wurde dann noch gemütlich weitergefeiert.