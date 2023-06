Sonderpreis „WasserKREATIV“ in Zwettl übergeben

In enger Partnerschaft mit dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft vergibt die Privatbrauerei Zwettl die Sonderauszeichnung „WasserKREATIV im Waldviertel“. Die von „Zwettler“ ins Leben gerufene Innovation im Rahmen des etablierten Neptun Staatspreises für Wasserschutz wird an Kunstwerke mit regionalem Bezug vergeben.

Regina Hügli ging mit ihrem Zyklus „Auf des Wassers Scheide – Lichtzeichnungen der europäischen Hauptwasserscheide“ – die mitten durch das Waldviertel verläuft –, als Siegerin hervor. Eine Expertenjury hat in einem mehrstufigen Verfahren aus 91 Einreichungen die Preisträgerin ermittelt. Regina Hügli konnte sich bereits in der Gesamtkategorie Kunst den ersten Platz sichern.

Kunst hilft bei Sensibilisierung

Karl Schwarz, Inhaber der Privatbrauerei Zwettl, zu dem „erfreulichen Sonderfall“: „Das Projekt von Regina Hügli hat zwei getrennt voneinander agierende Jurys überzeugt, das freut uns ganz besonders.“ Bier, Wasser und Kunst gehören für die Privatbrauerei untrennbar zusammen, sie ist in diesen Breichen sehr aktiv. Als engagierter Kunstsammler ist Schwarz davon überzeugt, „dass Kunst einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung im Umgang mit Wasser leisten kann.“ Und Rudolf Damberger ergänzt: „Bier braucht Wasser, das den Geschmack liefert. Und auch Gerste und Hopfen brauchen Wasser.“

„Der Neptun Wasserpreis wurde heuer erstmals als Staatspreis vergeben und zeigt unglaublich viele innovative Ideen zum Thema Wasser. Besonders interessant sind die Kunstprojekte, die mit dem Neptun Staatspreis für Wasser ausgezeichnet wurden und den Wert des Wassers spannend und an neue Zielgruppen vermitteln. Wir freuen und bedanken uns für das Engagement der Privatbrauerei Zwettler, die den Wasser-Staatspreis und diese Kunstkategorie wesentlich unterstützt“, betont Wasserminister Norbert Totschnig.

Schutz des „flüssigen Goldes“

Dass trotz der Regenfälle der vergangenen Monate auch eine wasserreiche Gegend wie das Waldviertel zunehmend vom Klimawandel betroffen ist, ist augenscheinlich und wird von allen Experten bescheinigt. „Wasser ist für uns alle eine unschätzbar wertvolle Ressource. Wir widmen uns intensiv dem Schutz des flüssigen Goldes“, so Karl Schwarz. „Nur durch sorgsamen Umgang mit Wasser sichern wir das natürliche Vorkommen auch für die nächsten Generationen.“ Karl Schwarz betont, „dass wir als Brauerei das Glück haben, auf eigene Quellen zurückzugreifen zu können.“ Die Brauerei setzt laufend Maßnahmen zur Sicherung der Brauwasserqualität und baut das hauseigene Wasserwerk aus.

„Ich möchte Regina Hügli zu ihrer Auszeichnung für ihr Projekt herzlich gratulieren. Neben den vielen fachlichen Projekten, die mit dem Staatspreis ausgezeichnet wurden, ist sie die erste, die den Staatspreis-Titel für Wasserkunst trägt. Sie leistet mit ihrem Lichtprojekt ,Auf des Wassers Scheide' einen wertvollen Beitrag zur Wasserbewusstseinsbildung, die in Österreich eine große Bedeutung hat“, erläutert Generalsekretär Günter Liebel vom Bundesministerium.

In der Kategorie „WasserKREATIV im Waldviertel“ wurden zeitgenössische, künstlerische Werke aus den Sparten Architektur, Bildende und Darstellende Kunst, Literatur und Medienkunst, die sich mit Wasser auseinandersetzen und einen expliziten Waldviertel-Bezug aufweisen, eingereicht. Regina Hügli setzte sich mit „Auf des Wassers Scheide – Lichtzeichnungen der europäischen Hauptwasserscheide“ durch. Acht Lichtzeichnungen zeigen den Verlauf der europäischen Hauptwasserscheide in nächtlichen Landschaften. „Auf den fotografischen Langzeitbelichtungen hat Regina Hügli die unsichtbare Linie der Wasserscheide sichtbar gemacht. Unter anderem auch mit Aufnahmen aus dem Ort Schweiggers – das freut uns als Waldviertler Privatbrauerei natürlich ganz besonders“, so Karl Schwarz.

„Meine Beschäftigung mit der Wasserscheide ließ mich verstehen, wie grundlegend wir durch Wasser und Gewässer miteinander verbunden sind, und wie sehr wir auch kulturell durch Gewässer geprägt sind, da sich kulturelle Räume historisch entlang von Strömen und Flussläufen entwickelt haben. Wasser durchfließt Grenzen - die Grenzen zwischen Nationen genauso wie die zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Lebensformen. Wie wir mit Gewässern und Wasser umgehen, hat durch diese Verbundenheit eine große Tragweite. Mit meinem Verein One Body of Water setze ich mich dafür ein, die Kommunikation transdiziplinär und grenzüberschreitend zu fördern, um mit Wasser und Gewässern respektvoll und gemeinschaftlich umzugehen“, so Regina Hügli zur Herangehensweise an das preisgekrönte Projekt. Darüber hinaus ist Regina Hügli beim in Kottes im Waldviertel ansässigen Verein 4REST engagiert, der sich für Kunstprojekte und Kunstvermittlung im Austausch mit der ländlichen Bevölkerung einsetzt.

Die mitteleuropäische Wasserscheide verläuft quer durch das Waldviertel: Hier entscheidet sich, ob ein Fluss in Richtung Donau und damit in das Schwarze Meer oder aber in die Elbe und in weiterer Folge in die Nordsee fließt. Die kontinentale Hauptwasserscheide markiert eine topografische Schwelle und eine Übergangszone zwischen großen europäischen Kultur- und Wasserräumen.

Eigene Gläser für Neptun produziert

Ungewöhnlich für eine Brauerei mutet an, dass „Zwettler“ eigens für den Neptun spezielle Wassergläser produziert hat. „Nachdem wir als Bierbrauer um die Wichtigkeit der Glaskultur Bescheid wissen, haben wir für die Preisverleihung ein eigenes Wassertrinkglas entworfen.“ Rudolf Damberger, Marketingleiter bei Zwettler, weiß. „Nur das entsprechende Glas bringt den Inhalt perfekt zur Geltung. Wir wollen mit den Neptun-Wassergläsern niedrigschwellig an die Wichtigkeit des Themas Wasserschutz erinnern.“

Ziel des Neptun Staatspreises für Wasser ist es, verstärktes Bewusstsein für die Wichtigkeit der Ressource Wasser zu schaffen und innovative Ideen zum schonenden Umgang mit dem kostbaren Nass zu unterstützen. Zwettler engagiert sich in der Region für Kunst und Kultur und ist Hauptsponsor des Neptun Staatspreises für den Schutz des heimischen Wassers.