6.600 Meter Stromkabel sind in Schweiggers neu verlegt

Um den immer größer werdenden Anforderung wie Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und E-Ladestationen zu entsprechen, führte die EVN Tochter Netz NÖ in der Marktgemeinde Schweiggers eine Verstärkung des Stromnetzes durch. Konkret wurden 4.100 Meter Mittelspannungskabel und 2.300 Meter Niederspannungskabel verlegt. Darüber hinaus wurden drei Trafostationen errichtet und zwei bestehende ausgebaut.

Bezirksbauernkammer Obmann Dietmar Hipp freut sich über den Infrastruktur-Ausbau: „Wir brauchen starke Netze, um unsere Sonnenkraftwerke anschließen zu können.“ Walter Trachsler, der die Netz NÖ Stelle in Zwettl leitet, ergänzt: „Alleine im Bezirk Zwettl wurden in diesem Jahr über 500 Netzzugangsanträge für Photovoltaik-Anlagen gestellt, mehr als 260 gingen ans Netz.“

Die Ziele der österreichischen Klima- und Energiestrategie sehen bis 2030 eine Verzehnfachung der Energie aus Photovoltaikanlagen und eine Verdopplung aus Windkraftanlagen vor. In ihrer Rolle als Verteilnetzbetreiberin stellt das die Netz NÖ vor eine gewaltige Herausforderung, da das Stromnetz in vergleichbar kurzer Zeit auf den verschiedenen Ebenen modernisiert und ausgebaut werden muss.

Dieser starke Ausbau ist laut Netz NÖ zwingend notwendig, denn der Umbau des Energiesystems schreitet mit großen Schritten voran. Ein Beispiel: 2022 haben sich die Anfragen für Photovoltaik-Anlagen zum dritten Mal hintereinander jährlich verdreifacht. Dieser Trend setzt sich auch 2023 fort. Insgesamt verzeichnete die Netz NÖ in den ersten drei Monaten dieses Jahres mehr als 8.000 neue PV-Anlagen, sodass nun bereits mehr als 70.000 Sonnenkraftwerke in ihr Netz einspeisen. Rund 25 Prozent der Sonnenkraftwerke Österreichs befinden sich hier in Niederösterreich – und mehr als 50 % der Windkraftanlagen. Die Netz NÖ investiert alleine in diesem Geschäftsjahr rund 320 Mio. Euro in den Ausbau der Infrastruktur, um die Energiezukunft „auf den Boden zu bringen“.

