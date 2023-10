Duale Pflegeausbildung mit Matura in Zwettl

Großer Andrang herrschte bei der jährlichen Waldviertler Bildungsinformationsmesse, die heuer zum dritten Mal in den Privatschulen für franziskanische Bildung in der Klosterstraße in Zwettl abgehalten wurde (HLW, BASOP und Kolleg für Elementarbildung Zwettl). Die weiterführenden Schulen des Waldviertels präsentierten ihr Bildungsangebot. Zahlreiche Schüler nutzten diesen Wegweiser, sich anlässlich der Messe über mögliche Bildungswege nach der achten Schulstufe zu informieren.

Im Rahmen der Eröffnung der Informationsmesse wurde in einer Podiumsdiskussion eine zukunftsweisende neue Schulform vorgestellt: Die Höhere Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung (HLPS), die ab dem Schuljahr 2024/25 in Zwettl angeboten wird. Diese fünfjährige HLPS wird im Schwerpunkt eine fundierte Pflegeausbildung in Theorie und Praxis bieten. Das Spezifische an der neuen Schulform wird die duale Ausbildung sein, in der sowohl allgemeinbildende als auch berufsspezifische und praxisorientierte Inhalte vermittelt werden. Die Absolventen schließen mit der Reifeprüfung und der zertifizierten Ausbildung als Pflegefachassistent ab. Gearbeitet wird in den fünf Jahren in enger Kooperation mit der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Zwettl und dem Landesklinikum Zwettl, wo das theoretische Wissen in begleitende Praxis umgesetzt wird.

Zukunftsperspektiven in der Pflege, insbesondere auch für den ländlichen Raum, und die Bedeutung und Vorteile einer Höheren Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung (HLPS) für die Bildungslandschaft im Waldviertel diskutierten Vertreter aus der Politik (NR-Abg. Lukas Brandweiner, Zwettls Bürgermeister Franz Mold), Vertreter der Landesgesundheitsagentur (Susanne Gröschel, Leitung Strategie & Qualität Pflege, NÖ Landesgesundheitsagentur) und Vertreter der Schule (Susanne Ripper, Schulqualitätsmanagerin, Bildungsdirektion NÖ, Elisabeth Binder, Geschäftsführerin des Schulträgers, Verein für Franziskanische Bildung).

Kooperationspartner für den Praxisteil der Ausbildung

Theoretische Fächer werden von den Lehrkräften der HLW, der BASOP und des Kolleg am Schulstandort unterrichtet. Für die Praxis wird es Kooperationspartner geben, die in der Podiumsdiskussion ihre Einrichtungen vorstellten. Anwesend waren Vertreter der Gesundheits- und Krankenpflegeschule und des Landesklinikums Zwettl (Manfred Weissinger, Stadtrat für Gesundheit, Martina Grubmüller, Leitung der GuKP Zwettl und Andreas Lausch, Pflegedirektor, Landesklinikum Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl).

Bürgermeister Franz Mold: „Ich begrüße die neue Schule als weitere Bereicherung des Schulstandorts Zwettl!“ Und Gerhard Schenk, Direktor der weiterführenden Privatschulen Zwettl, meint zum neuen Schultyp: „Dass österreichweit Pflegekräfte in Krankenhäusern, Altenheimen, Pflegeheimen bis hin zur Hauskrankenpflege händeringend gesucht werden, ist ja bekannt. Diese Schule ist ein zukunftsweisender Schritt zur Verbesserung der Pflegesituation - gerade im Waldviertel!“

Die fünfjährige Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung schließt mit der Reife- und Diplomprüfung ab und inkludiert die Ausbildung zum Pflegefachassistenten. Die Schule legt den perfekten Grundstein für den beruflichen Einstieg in der Pflege und Sozialbetreuung, aber auch für weiterführende Ausbildungen an Universitäten und Fachhochschulen.