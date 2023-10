Mario Neuwirth etabliert WG und Treffpunkt für Menschen mit Demenz

Menschen mit Demenz liegen Mario Neuwirth am Herzen. Er kam im Laufe seiner Tätigkeit als Personenbetreuer und Pfleger oft mit an Demenz erkrankten Menschen in Berührung und kennt ihre Bedürfnisse und unterschiedliche Stadien der Krankheit. Für Betroffene gründet er eine WG in der Bundesstraße 5 in Schwarzenau unter dem Namen „Mut-Macher“. Am 7. Oktober ist die Eröffnung.

Dabei handelt es sich um eine betreute Wohngemeinschaft mit zwei Wohneinheiten für Menschen mit Demenz. Gleichzeitig soll es dort auch eine Art Demenztreffpunkt geben, wo er auch Workshops für Demenzkranke anbieten will. Darin will er ihnen helfen, den Alltag mit einer Routine zu bewältigen. Sie sollen sich beim gemeinsamen Zubereiten des Frühstücks unterstützen, gemeinsam einkaufen gehen und essen und den Tag mit Gesellschaftsspielen verbringen, wie Kartenspielen.

Sechs Menschen, inklusive der zwei Wohngemeinschaftsbewohner, werden bis 18 Uhr zusammen sein. Die Bewohner der beiden Einheiten könnten am routinierten Alltag teilnehmen, müssen es aber natürlich nicht.

Weitere Wohneinheiten sollen in diesem Gebäude auch für ältere Personen zur Verfügung stehen, die gerne in einer Wohngemeinschaft leben möchten.

Familienleben mit Tieren

Neuwirth will auch Hühner und zwei Katzen einziehen lassen. Alles in allem soll der Alltag dort wie ein normales Familienleben ablaufen. „Mut-Macher ist die Familie für den anderen Lebensabschnitt“, erklärt Mario Neuwirth, der viel Erfahrungen durch die Arbeit im mobilen Dienst, Einzelbetreuung und die Pflege seiner Großeltern sammeln konnte.

Kleine Auszeit für Angehörige

Im mobilen Pflegedienst machte Neuwirth die Erfahrung, dass auch Angehörige von Demenzkranken Entlastung brachen. „Daher ist es wichtig, dass Familienmitglieder, die mit dementen Menschen zusammenleben, ihre zu Betreuuenden einige Stunden gut betreut außer Haus zu überlassen. So können sie auch ohne Sorge ihre eigenen Angelegenheiten nachgehen“, so Neuwirth. Mario Neuwirth will auch Seminare für Angehörige von Demenzkranken anbieten, um ihnen bei der Herausforderung der Betreuung zu helfen.