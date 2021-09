In Jahrings wurde ein Atemluftfahrzeug für den Feuerwehrabschnitt Zwettl stationiert, dieses kostete 155.000 Euro. Am 5. September wurde dieses Fahrzeug gesegnet.

Das neue Atemluftfahrzeug, das dem Abschnitt Zwettl gehört, ist im Feuerwehrhaus Jahrings stationiert und wird auch von der FF Jahrings betreut. Im Rahmen eines Festes mit Feldmesse erfolgte durch Pfarrer Florian Giacomelli die Segnung dieses Fahrzeuges. Für den musikalischen Rahmen sorgte der Kirchenchor Jahrings unter der Leitung von Anni Koppensteiner.

Der Kommandant der FF Jahrings, Josef Rametsteiner, begrüßte dazu viele Ehrengäste, Kameraden des Abschnittes und Besucher. Franz Müllner, der für den Ankauf mitverantwortlich war, erklärte, dass das bisher verwendete Fahrzeug und auch der Kompressor nicht mehr den Anforderungen entsprachen. In den letzten Jahren stellten viele Feuerwehren auf Atemluftflaschen mit 300 bar um, somit dauerte die Füllung derer sehr lange. Alle 44 Feuerwehren des Abschnitts beschlossen also einstimmig, ein neues Atemluftfahrzeug zu kaufen. Die Gesamtkosten betrugen 155.000 Euro. Davon finanzierten die 44 Feuerwehren je 1.000 Euro, der Rest kam vom Land NÖ, den Gemeinden und Sponsoren.

In letzten 30 Jahren 27.000 Flaschen gefüllt

Der bisher verwendete Kompressor ist bereits seit 30 Jahren im Einsatz und befindet sich dazu im Feuerwehrhaus Jahrings. In dieser Zeit wurden etwa 27.000 Atemluftflaschen gefüllt.

Abschnittskommandant Franz Thaler freute sich über den zahlreichen Besuch, dankte den zwei Patinnen Melitta Baumgartner und Claudia Schneider sowie dem Kirchenchor Jahrings für die festliche Umrahmung. Bürgermeister Franz Mold ging in seiner Ansprache auf die diversen Katastrophen ein, bei denen auch Feuerwehren aus Niederösterreich im Einsatz gestanden sind. „Belgien verfügt über 17.000 Freiwillige bei der Feuerwehr, der Bezirk Zwettl über 5.000 und das Land NÖ über 99.000. Dafür ist auch eine dementsprechende Schulung notwendig. Die hohen Kosten für die technischen Ausrüstungen werden vom Bund, Land und Gemeinden subventioniert, auch die Feuerwehren und die Bevölkerung tragen dazu bei.“

Bezirksfeuerwehrkommandant Ewald Edelmeier meinte, auch in Zukunft werde die gute Luft von Jahrings in die Flaschen für die Feuerwehren und für den Atemschutz abgefüllt. Bei den Kosten für dieses Fahrzeug habe man „nicht übertrieben“, aber trotzdem für ein einsatzstarkes Fahrzeug gesorgt. Edelmeier konnte dann noch acht Jugendliche von der Feuerwehrjugend Jahrings mit dem Wissenstestspielabzeichen in Bronze oder Silber auszeichnen. Für Musik sorgte Reinhard Pollak, und für das leibliche Wohl war die Feuerwehr zuständig.