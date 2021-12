Landesklinikum Zwettl: Wechsel auf Chirurgie, Zentrum für Brustkrebs

Einige Veränderungen bringen die nächsten Monate für die Gesundheitsversorgung in Zwettl mit sich, erklärte der zuständige Gesundheitsstadtrat Manfred Weissinger im Rahmen einer Pressekonferenz, mehr dazu siehe oben.

Nachdem der Chef der Chirurgie im Zwettler Landesklinikum, Thomas Mayrhofer, mit Jahresende in Pension geht, soll ihm der jetzige Oberarzt Christian Zwettler nachfolgen. Ein entsprechendes Hearing findet am 14. Dezember statt. „Wir sind personell gut aufgestellt, allerdings ist neben einem Bedarf an Pflegekräften in Österreich auch ein Ärztemangel zu spüren. Wir sind dahinter, einen weiteren Facharzt zu bekommen“, erklärte Weissinger.

Gemeinsam mit dem Landesklinikum Horn ist auch geplant, ein Brustkrebszentrum für das Waldviertel zu eröffnen. Entsprechende Fälle werden in Zwettl schon seit Jahren operiert, jetzt soll das Haus eine entsprechende Zertifizierung für ein solches, gemeinsames Zentrum bekommen.

Am Plan, die Bettenkapazität (aktuell 117 Betten) im Seniorenzentrum St. Martin zu erhöhen, werde außerdem festgehalten, so Weissinger. -mf-