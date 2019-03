Den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit in Niederösterreich feiert der Bezirk Zwettl.

Günstige Witterungsverhältnisse im Februar und eine gute Auftragslage führen zu einem kräftigen Rückgang der saisonalen Arbeitslosigkeit. Ende Februar sind beim Arbeitsmarktservice (AMS) Zwettl 1.376 Personen arbeitslos gemeldet, davon 392 Frauen und 984 Männer. Gegenüber dem Vormonat sind die Arbeitslosenzahlen um 272 Betroffene (minus 16,5%) gesunken und im Vergleich zum Februar des Vorjahres sind sogar um 304 Jobsuchende (18,1%) weniger vorgemerkt.

„Rückläufige Arbeitslosigkeit zeigt sich in ganz NÖ, Zwettl weist sogar den stärksten Rückgang unter allen NÖ-Bezirken auf“, freut sich AMS-Leiter Kurt Steinbauer. „Letztes Jahr hatten wir eine erfreuliche Entwicklung, bei der auch die Arbeitslosigkeit bei der Generation 50+ deutlich zurückgegangen ist. Wegen des schwächer werdenden Wirtschaftswachstums rechnen wir aber wieder mit schwierigeren Chancen für Ältere.“

Das AMS und das Land NÖ haben daher Vorsorge getroffen. Mit März wird „gemA 50+“, ein Modell der gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassung, an niederösterreichische Gemeinden und Vereine massiv ausgeweitet. Die 250 Kontingentplätze, die über den Verein „Jugend & Arbeit“ zur Verfügung gestellt werden, werden nun deutlich auf 600 Plätze aufgestockt. „Damit bieten wir nicht nur ein Sprungbrett in den Arbeitsmarkt, sondern auch die Möglichkeit, am Wohnort beruflich wieder Fuß zu fassen. Das macht arbeitsmarktpolitisch Sinn und ist mir ein Anliegen, den Menschen zu vermitteln, dass sie und ihre Kompetenzen gebraucht werden“, so Steinbauer.