Schweiggers: Späterer Bus kommt

Die Schüler in Schweiggers dürfen sich bald über eine neue Busverbindung freuen. Direktor Bernhard Bach ofner und Bürgermeister Josef Schaden verkündeten, dass es gelungen sei, eine neue Busverbindung exklusiv nach Ende des Nachmittagsunterrichts einzuführen.

Ab dem 13. Februar wird der zusätzliche Bus immer an jedem Wochentag um 15:48 Uhr am Hauptplatz Schweiggers abfahren. Dieser bewegt sich auf der Linie 739 mit einem neuen Kurs (121). Der genaue Fahrplan ist bei VOR unter anachb.vor.at sowie in der Handy-App „VOR AnachB“ abrufbar. Alle anderen Buslinien bleiben unverändert.

Laut Direktor Bachofner sei die neue Busverbindung aufgrund der Erhöhung der Stundenanzahl durch das Bundesministerium und des damit verbundenen, verpflichtenden Nachmittagsunterrichts mittlerweile notwendig. „Dieser Umstand ist enorm wichtig und ein Meilenstein für den Schulstandort“, sind sich Bürgermeister Josef Schaden und Direktor Bernhard Bachofner einig.

