Polizeidienststelle Zwettl-Seedienst: Auf neuem Boot unterwegs

Die neueste Errungenschaft der Polizei im Bezirk Zwettl ist 6,5 Meter lang, hat 115 PS, einen Vier-Takt-Motor und Platz für sieben Personen: Das Polizeiboot „Yamarin“, das über ein umfangreiches Equipment, wie Echolot und GPS verfügt, wird vorwiegend auf den Kamptal-Stauseen eingesetzt. Dieses Boot gehört zur Polizeidienststelle Zwettl-Seedienst, die seit 1989 über ein eigenes Boot verfügt, das jetzt erneuert worden ist.

„Am Stausee gibt es keine Schifffahrtsaufsicht, daher müssen wir kontrollieren, ob das Schifffahrtsgesetz eingehalten wird“, erklärt der Kommandant der Polizeidienststelle Zwettl-Seedienst, Alfred Lugauer. Diese Dienststelle umfasst sieben Beamte, allesamt speziell geschult und ausgebildete Rettungsschwimmer. Fünf Beamte sind im Besitz des zum Führen eines Bootes erforderlichen Schiffspatentes.

Wir sind mit dem Boot mehrmals in der Woche auf den Stauseen unterwegs, um nach dem Rechten zu sehen. Alfred lugauer Kommandant Polizeidienststelle Zwettl-Seedienst

„Wir sind mit dem Boot mehrmals in der Woche auf den Stauseen unterwegs, um nach dem Rechten zu sehen“, sagt Lugauer, der seit Jahrzehnten als Bootsführer von Waldhausen oder Groß Gerungs aus tätig war und seit 2016 als Kommandant die spezielle Seedienststelle leitet.

Das Aufgabengebiet der sieben Beamten der Seedienststelle Zwettl ist umfangreich. „Wir kontrollieren die Einhaltung aller schifffahrtsrechtlicher Bestimmungen sowie der Strafprozessordnung und des Sicherheitspolizeigesetzes. Da geht es unter anderem darum, ob ein Betrunkener mit einem Boot am See unterwegs ist, wir kommen zu Unfällen von Booten oder Schwimmern, kontrollieren die Fischerlizenzen. Natürlich werden wir bei Todesfällen durch Ertrinken, bei Umweltverschmutzungen und auch beim Fund von Kriegsrelikten angefordert“, sagt Lugauer, der so wie seine Kollegen das Schiffspatent privat abgelegt und auch bezahlt hat.

„Insgesamt sind es fünf Beamte, die dieses Patent besitzen. Drei sind von der Polizeiinspektion Zwettl, jeweils einer aus Waldhausen und Groß Gerungs. Wir alle verrichten natürlich ganz normalen Sicherheitsdienst, teilweise auch noch im Kriminaldienst, Einsatzeinheit etc.“, erklärt Lugauer der NÖN.

Seit 1989 gibt es also bereits ein Polizeiboot am Stausee Ottenstein. „Wir haben immer ältere Exemplare erhalten, die von anderen Seedienststellen gekommen sind“, betont Lugauer. Erst nach dem Erlass des Ministeriums, dass eine Polizei-Seedienststelle über ein Aluboot verfügen müsse, erhielten auch die Zwettler „Seepolizisten“ nun das neue Aluboot. Dieses wird nicht nur auf den Kamptal-Stauseen eingesetzt, sondern auch auf der Donau – zur Sicherung bei Großveranstaltungen wie „Wachau in Flammen“ oder bei Unfällen. Aber auch bei Schulungen wird es immer wieder verwendet – zuletzt in der Polizeischule in Ybbs an der Donau, wo die Polizeianwärter Infos über die Seedienststelle erhalten haben.

Ausbildung regelmäßig erneuern

„Auch wir müssen laufend Schulungen durchführen. Außerdem müssen wir unsere Rettungsschwimmer-Ausbildung alle fünf Jahre erneuern“, erklärt der Dienststellenkommandant. Denn Rettungsschwimmer ist nicht gleich Rettungsschwimmer: Die Seedienst-Polizisten müssen auch mit voller Montur, Waffe und Schwimmweste ins Wasser und Personen retten – für die leidenschaftlichen Bootsfahrer, die auch privat immer wieder gerne mit Booten unterwegs sind, ist das aber kein Problem.

Seit Kurzem befindet sich das Aluboot im Winterquartier. Los geht es wieder im Frühjahr, wenn die Eisdecke auf den Stauseen verschwunden ist.