Nach mehr als 20 Jahren wird im NÖ Nahverkehr ein neues Kapitel aufgeschlagen, denn das Land NÖ wird die Wieselbusflotte an die VOR (Verkehrsverbund Ost-Region) abgeben.

Mit den neuen Fahrplänen, die ab 2. Juli in Kraft treten, soll es in Zwettl für die Wieselbus-Linie F auch eine neue Haltestelle am Kampparkplatz geben, wo bereits jetzt die bestehenden Waldviertellinien ihre Fahrgäste zusteigen lassen. „Die neue Haltestelle stellt eine wesentliche Verbesserung für die Fahrgäste dar, die so bequem den Kampparkplatz und seine Infrastruktur nutzen können. Es entsteht dadurch auch eine Verknüpfung zwischen den einzelnen Linien mit neuen Umstiegsmöglichkeiten zu den bestehenden Linien“, freut sich Bürgermeister Herbert Prinz über die Entwicklung.

Prinz: Verbesserte Verkehrsanbindung

Die Wieselbus-Fahrgäste sollen zum gegebenen Zeitpunkt vom Linienbetreiber über die neue Haltestelle am Kampparkplatz informiert werden. Die neue Haltestelle würde eine verbesserte Verkehrsanbindung und somit wesentliche Vorteile im öffentlichen Kraftfahrlinienverkehr mit sich bringen, meint der Bürgermeister. Die Ausstiegsstelle Zwettl-Kampbrücke wird es zur Anbindung des „Park & Ride“-Parkplatzes Oberhof auch weiterhin geben.