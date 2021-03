Ja, in Ottenschlag ist ein Billa-Markt geplant“, bestätigt Karin Dorfner, Pressesprecherin der REWE-Group. Die Vorbereitungen dazu sind bereits gestartet. Genauere Details können derzeit aber nicht bekannt gegeben werden. „Alle behördlichen Wege müssen noch vorschriftsmäßig durchlaufen werden“, heißt es auf NÖN-Anfrage.

Statt Haus bald Supermarkt

Fakt ist, dass Josef Lamberg sein Haus und die dazugehörigen Grundstücke im vorjährigen Dezember an einen Immobilienentwickler verkauft hat.

Das von Josef Lamberg verkaufte Elternhaus wird bereits abgerissen. Dieter Holzer

Dieser soll in Verbindung mit der REWE-Gruppe stehen. Josef Lamberg wurde in dem Haus geboren. „Seit dem Tod meines Vaters habe ich mit meiner Familie nur zeitweise, vor allem an Wochenenden, hier gewohnt“, berichtet Lambert. Das Haus sei ursprünglich ein Teil des Meierhofs von Schloss Ottenschlag gewesen. Im Vorjahr hat Lambert ein Mietshaus am Unteren Markt errichtet, in das seine Mieter ab April einziehen können. „Hier werde ich selbst eine der Wohnungen nützen.“ Daher habe er sein Elternhaus verkauft.

Neue Arbeitsplätze in der Gemeinde

Der Bürgermeister von Ottenschlag Paul Kirchberger ist natürlich erfreut, dass durch dieses Vorhaben der REWE-Group Arbeitsplätze geschaffen werden und der Standort Ottenschlag als Nahversorger gestärkt werde. „Bis zur Umsetzung sind aber noch einige Hürden zu überwinden“, meint Kirchberger. Am Nebengrundstück, welches im Besitz der Marktgemeinde Ottenschlag ist, hat die Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WAV) vor vielen Jahren ein Mietshaus errichtet. Hier müsse noch geklärt werden, wie eine entsprechende Lärmschutzwand aussehen soll. „Es sind auch noch einige Maßnahmen im Bezug auf Eintragungen im Grundbuch, Baugenehmigung und Zufahrt zu klären. Wahrscheinlich müssen deswegen in der nächsten Gemeinderatssitzung noch Beschlüsse gefasst werden“, betont der Bürgermeister.

Abbruch schon im Gang

Mittlerweile haben die Abbrucharbeiten des Elternhauses von Josef Lamberg begonnen. Wann mit dem Bau des Billa-Marktes, der sich vis a vis des Euro-Spars befinden wird, gestartet wird, ist derzeit noch unklar. Ebenso, wie groß dieser sein wird.