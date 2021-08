Zwettler Kulturschaffende, Mitglieder der Stadterneuerungs-Themenwerkstatt „Kultur & Freizeit“, trafen sich auf Einladung von Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller am Mittwochabend beim Wasserwerk im Kamptal.

Nach einem Gespräch beim Wandern zur Kaiserbüste, der ein Renovierungsprojekt der NÖ Stadterneuerung gilt, wurde ein Rohentwurf betrachtet, den Hannes Meisner, Mitarbeiter der Bauabteilung, zusammen mit Thomas Penz, Inhaber der „Teichoase“, erstellt hat.

Anschließend trafen sich alle zum Kulturaustausch im Stadtamt. Die Vizebürgermeisterin erinnerte an die Errichtung des Monuments der Kaiserbüste anlässlich des 50-jährigen Regierungsjubiläums von Kaiser Franz Joseph im Jahre 1898. Sie gab Einblicke in verschiedene Ideen, wie die Renovierung erfolgen könnte.

Sommerbühne wurde diskutiert

Edith Füxl, Leiterin der Arbeitsgruppe, verwies auf die Diskussionspunkte im letzten Treffen. Neben der Renovierung der Kaiserbüste nahm die Idee einer Sommerbühne, die für 2022 geplant ist, breiten Raum ein. „Eine fixe Sommerbühne erweckt bei Gästen gleich einmal die Idee, ,in der Stadt ist was los´“, stellte Christian Löschenbrand fest. Probleme würden aus der Wetterabhängigkeit erwachsen. Die Wahl des Standortes, die Art der Bespielung und das Einbinden der Gastronomie waren weitere Überlegungen wert. „Unser Vorhaben ist, nächstes Jahr an jedem Sommerwochenende ein Kulturevent zu haben“, stellte Andrea Wiesmüller fest.

Auf dichtes Interesse stieß die Debatte um eine jüdische Erinnerungsstätte in Zwettl. Dazu will die Vizebürgermeisterin mit Vertretern der jüdischen Kultusgemeinde Kontakte knüpfen, um Tipps für die Errichtung einer Gedenkstätte zu sammeln. Sogenannte Stolpersteine sollen erst dann verlegt werden, wenn die städtischen Straßenbauvorhaben abgeschlossen sind.

Mehrere Pläne für Ableidinger-Schmiede

Bettina Todt, Mitarbeiterin in der Kulturabteilung, verwies auf die Infomöglichkeiten bezüglich Veranstaltungen in der Gemeinde. Ein „Game to go-Kiosk“ steht im Eingangsbereich des Stadtamtes. Ein weiterer ist für das Rathaus gedacht. Über die bessere Einbindung der Ableidinger-Schmiede wurden auch schon öfter Überlegungen angestellt. Darunter die Ausführung eines Bauprojekts mit Büros, Wohnungen und einem Geschäft, ein Durchgang in die Schulgasse oder die gartenseitige Errichtung einer Galerie.

Interessant auch die Idee eines Museums im Stadel der Wichtel-Mühle, wo die Turbine des alten Kraftwerks als Schauobjekt eingebracht werden soll. Die Wiederbelebung des Skulpturenwegs oder die Nutzung der Hearonymus-App waren weitere Themen.

Jetzt will Zwettl auch das „Goldhauberl“

Auch die Themenwerkstatt Gesundheit und Soziales mit Stadtrat Manfred Weissinger hielt eine Sitzung ab. Als kurzfristige Maßnahme sollen die „Gesunde Schule“ und „Gesunde Gemeinde“ fortgeführt und erweitert werden. So soll es in Kürze neue „Gesunde Gemeinde“-Tafeln für die Ortstafeln geben. Auch das Programm „Vorsorge aktiv“ startet wieder mit 24 Einheiten zu Bewegung, Ernährung und mentaler Gesundheit. Geplant ist außerdem die Zertifizierung als „Gesundheitskompetente Gemeinde“, der „Goldauszeichnung“ in der dreistufigen Wertungsskala.

Seitens der Bevölkerung wurde der Wunsch nach Digitalisierung geäußert. So sind ein Gesundheitsstadtplan und Sozialratgeber Zwettl geplant, den es digital und/oder in Planform geben soll. Als langfristige Maßnahme sollen ein Kneippweg im Mühlbach und ein Barfußweg in der Promenade errichtet werden. Als realistischer Zeitplan wurden zwei Jahre angegeben.