Wolf ängstigt Bürger in Langschlag

Der Wolf ist endgültig in den Wäldern des westlichen Waldviertels angekommen. Seine Spuren wurden in den vergangenen Monaten immer deutlicher und gipfelten zuletzt in einem noch unbestätigten Riss einer Schafsherde im Langschlägerwald (die NÖN berichtete). Wolfssichtungen auch tagsüber nahe der Häuser, so wie heute am frühen Morgen, beunruhigen die Bewohner.

Nun formiert sich in Langschlag die Bevölkerung für bessere Maßnahmen für ein Zusammenleben mit dem Wolf. Die Gründer der Initiative "Wolf-Politik - So nicht!", Gerhard Fallent, Karl Groiss und Christian Klein luden diese Woche zu einem Krisentreffen in den Waldviertler Hof ein. Besucher aus Politik, Landwirtschaft und viele Bürger kamen sowohl aus dem gesamten Bezirk und aus dem angrenzenden Oberösterreich, der Saal war zum Bersten gefüllt.

"Wir Bauern brauchen ein Regulierung des Wolfsproblems um unsere Herden beschützen zu dürfen und zu können. Und das ist nur durch eine angepasste Zahl von Wölfen möglich. Wir Bauern sind sicherlich nicht die Jäger des Wolfes, aber die Hüter unserer Schafe", verkündete Fallent. Damit wurde auch gleich die Kernaussage des Abends getroffen. Der Schutzstatus des Wolfes müsse herabgesetzt werden, damit Rudelbildung verhindert und Problemwölfe beseitigt werden können.

Fallent betonte dabei auch, dass es bei der Initiative in keinster Weise um die Ausrottung der Wölfe geht. "Es geht nur darum, wie man ein vernünftiges Maß zwischen Wolf und Mensch herstellen und Nutztiere auf der Weide halten kann, ohne jeden Tag Angst zu haben. Das kann nicht alles auf dem Rücken der Nutztierhalter ausgetragen werden", sagt Fallent, der zum ehestmöglichen Termin am 1. März eine Herdenschutzberatung durch das Land NÖ erhalten wird.

Die Kernforderungen der Initiative:

Die sofortige Änderung der "Wolf-Politik" auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene

Die Reduktion der Wolf-Population im Waldviertel, sowie in ganz Österreich, damit Rudelbildung unterbunden und Problemwölfe entnommen werden

Die Wiederherstellung der bisherigen Rahmenbedingungen zur Sicherung des Gemeinwohls auch für kommende Generationen

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Wolf unter den geänderten politischen und gestzlichen Rahmenbedingungen

Gefragt sei nun die Politik. Die Initiative wird sich in den kommenden Tagen zu einem Verein konstituieren.

