Zum letzten Konzert aus der Reihe „Klassik um 5“ in diesem Jahr begrüßte am Sonntag Joachim Adolf in der Aula der Neuen Mittelschule für Sport und Wirtschaft.

Der etwas irreführende Titel „Sch …“ bezog sich auf den Anfangsbuchstaben der Nachnamen der Komponisten, deren Werke aufgeführt wurden.

Unter den Musikern fanden sich junge Talente, wie Mia Paumann, die mit sicherer Stimme ein „Wiegenlied für meinen Jungen“ vortrug und später mit Sophie Schrammel Schubert und Schumann gesanglich die Ehre gab. Hanna Kolm spielte Franz Schuberts „Schlafe, schlafe, süßer Knabe“ auf der Blockflöte. Viel Applaus gab es für Monika Führer-Kolm, Vaclav Czurda und Gabi Kramer-Webinger.

Das Klavierduo Ulli Gärber und Pawel Mokrzycki gefiel mit seinem harmonischen Spiel in Melodien von Franz Schubert.

Die Liebe zum Klavier zeichnet auch Gabi Kramer-Webinger aus. Nicht nur, dass sie im Konzert den Sängern die Klavierbegleitung bot, sie spielte mit Philipp Fichtinger vierhändig Stücke für Klavier, die unterschiedlich im Tempo und der Akzentuierung angelegt waren. Philipp Fichtinger, als instrumentales Multitalent bekannt, bot mit einem Walzer von Schostakowitsch vergnügliche Stimmung.

Als Klasse für sich erwiesen sich Birgit Juster und Sabine Zeininger an den Querflöten, am Klavier begleitet von Gabi. Zuerst präsentierten sie die zarte Sonata „Pastorella“ von Johann Heinrich Schmelzer. In „The further adventures of two flutes and piano“ von Gary Schocker wurden tänzerisch melodiöse Klänge von kurzen spitzen Tönen abgelöst.

Bei den erwachsenen Sängern widmete sich Elena Gundorina-Hahn Liedern von Schubert und Schönberg. Das „Wiegenlied“ von Schostakowitsch sang sie in Russisch. Joachim Adolf mit seinem ruhigen Bariton eröffnete mit dem Lied „Bringt her dem Herren“ von Heinrich Schütz. Martialisch dramatische Klänge in Schuberts „Militärmarsch“. Zum Abschied das „Wanderlied“ vom selben Komponisten.