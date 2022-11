Bürgermeisterin Christina Martin übernimmt Verein "Lebensweg"

Die Eröffnung der außerordentlichen Generalversammlung am 8. November übernahm Obmann-Stellvertreterin Veronika Schroll, die gleich zu Beginn zu einer Gedenkminute für Konrad Friedl abhielt. Dass der verstorbene Obmann in den vergangenen vier Jahren Großartiges für das Projekt Lebensweg geleistet hat, wurde einmal mehr hervorgehoben.

Nach einigen Informationen zu aktuellen Themen wie der neuen Wanderkarte, Marketingmaßnahmen sowie dem Projekt „Herzlichkeit am Lebensweg“ stand die Neuwahl auf der Tagesordnung. Die beiden Obmann-Stellvertreter Veronika Schroll (Yspertal) und Franz Lumesberger (Artstetten-Pöbring) sind nach intensiver Suche fündig geworden:. Christina Martin, seit 2020 Bürgermeisterin in Kirchschlag, stellte sich für diese Funktion zur Verfügung.

„Das Schöne an Christina ist, ich musste das Feuer für den Lebensweg gar nicht erst in ihr wecken“, freut sich Schroll und sicherte Martin ihre volle Unterstützung zu. Überzeugt waren auch alle anwesenden Gemeindevertreter und schenkten der neuen Obfrau einstimmig das Vertrauen.

Was die 40-Jährige mit dem Lebensweg verbindet? „Ich wohne quasi am Lebensweg, gehe gerne wandern, am liebsten zu Hause und meistens mit Kind, Hund und Pferd – und ich war von Beginn an Fan der Idee ‚Lebensweg‘. Außerdem sehe ich, dass dieses Projekt Früchte trägt“, betont Martin. Mit einem großartigen Team, das ihr zur Seite steht, habe sie sich dazu entschlossen, eine ihrer „Lieblingsbeschäftigungen amtlich zu machen“.

Für das kommende Wanderjahr schmiedet die frisch gewählte Obfrau auch schon Pläne. Zukünftig wird es nur noch einen Themen-Wandertag pro Jahr geben. Dieser wird wie gewohnt am Pfingstmontag unter dem Titel „Start in die Wandersaison“ stattfinden. Wichtig ist ihr, den Lebensweg für die Bewohner der Lebenswegregion bewusst spürbar zu machen: „Wie immer und überall kennt man meistens die Angebote in der eigenen Region am wenigsten. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt?“

Die nächsten Schritte betreffen nun die Fertigstellung der neuen Wanderkarte, das Aufstellen der Herzbänke im Zuge des Projekts „Herzlichkeit am Lebensweg“ sowie das Planen der nächsten Stammtische für die Lebenswegpartnerbetriebe sowie die Wanderbeauftragten.

Der Lebensweg:

Auf dem über 260 km langen Lebensweg können 13 Etappen des Lebens bewusst begangen werden – von der Wiege bis zum hohen Alter und darüber hinaus.

22 Gemeinden in der Region haben sich zusammengeschlossen und zwei bestehende Wanderwege, den „Ysper-Weitental Rundwanderweg“ und den „Kremstalweg“, in einer Achterschleife verbunden, sodass diese die Route für den neuen „Lebensweg“ vorgeben, auf dem man überall einsteigen kann.

