Weg wird ausgebaut in Echsenbach

In Echsenbach steht im kommenden Jahr wieder ein großes Straßenbauprojekt an. Ein Güterweg soll zur Straße ausgebaut werden. Es handelt sich dabei um den sogenannten „Poppenweg“. Da die Arbeiten an der Umfahrung Großglobnitz-Kleinpoppen immer weiter voranschreiten, ergeben sich klarerweise auch für das nahe Echsenbach große Veränderungen im Straßennetz.

„Der Poppenweg liegt bei der Abfahrt Kleinpoppen nach Haimschlag, wo mehr oder weniger unser Betriebsgebiet ist. Damit wir dieses richtig an die Umfahrung anschließen können, müssen wir jetzt den Güterweg ausbauen und verbreitern“, schildert Bürgermeister Josef Baireder. Das Ganze soll Mitte 2023 passieren und wurde im Voranschlag mit 300.000 Euro budgetiert. Auch ein weiterer Güterweg im Gemeindegebiet soll für rund 190.000 Euro saniert werden.

Die Straßenarbeiten müssen allerdings mittels Darlehen finanziert werden. Förderzusagen vom Land gebe es laut Baireder aber auch schon. „Deshalb wird es uns trotzdem gelingen, etwa 100.000 Euro an Schulden abzubauen“, erklärt der Bürgermeister. Und damit sind wir auch schon mitten im Voranschlag 2023, der in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres abgesegnet wurde.

Noch vorsichtig bei der Budgetierung

Zu den weiteren Hauptinvestitionen zählt dabei die Mitfinanzierung eines neuen Hilfeleistungs-Fahrzeuges für die Feuerwehr mit Gesamtkosten von 440.000 Euro, noch ohne abgezogene Förderungen. „Sonst sind wir gerade sehr vorsichtig in der Budgetierung“, meint Baireder aufgrund der prekären Wirtschaftslage. Sollten noch Fördergelder des kommunalen Investitionsprogrammes (KIP) eintreffen, würde man nochmals in die Energie-Infrastruktur investieren. Angedacht sei beispielsweise ein Stromspeicher fürs Gemeindeamt, um auch in Richtung Blackout abgesichert zu sein.

Das leidige Energiethema bringt auch die Gemeinde Echsenbach ins Schwitzen. „Wir haben zwar den Vorteil von recht vielen PV-Anlagen auf Kindergarten, Bauhof und Gemeindeamt mit insgesamt 100 kWp, aber die Stromkosten steigen natürlich trotzdem enorm für uns an“, betont der Bürgermeister. Heuer seien diese noch bei 55.000 Euro gelegen. Im Budget 2023 rechnet man mit 130.000 Euro. Auch die Heizkostenlage sei nicht einfach. Die öffentlichen Gebäude sind zwar an die Fernwärme angeschlossen, doch auch da soll es im Laufe des nächsten Jahres weitere Anpassungen geben.

Auf einer etwas erfreulicheren Note wurde bei der Sitzung der Wiederbeitritt zur Dorferneuerung für die Jahre 2023 bis 2026 beschlossen. Die Gemeinde war zwischenzeitlich nicht mehr dabei, will aber jetzt mit neuem Leitbild wieder neue Projekte vorantreiben. Baireder kündigt etwa an, vermehrt Freizeit- und Radwege anlegen zu wollen, auch zwischen den Katastralgemeinden.

Ein weiteres Anliegen sei die Zukunft der Festhalle. Der traditionelle Veranstaltungsort, unter anderem für das Sommerfest, ist in die Jahre gekommen. Nun soll es Überlegungen mit den örtlichen Vereinen geben, ob man umgestaltet, saniert oder für ein komplett neues Projekt abreißt. Weitere Vorhaben betreffen ein Projekt rund um die Kleindenkmäler der Gemeinde und eine Modernisierung der Gemeinde-Chronik, rechtzeitig zum 850. Jubiläum von Echsenbach im Jahr 2025.

Sämtliche Beschlüsse waren einstimmig.

