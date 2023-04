Zwettl: Facharzt Christoph Flux eröffnet Ende Mai Zweit-Ordination

Facharzt Flux führt derzeit auch eine HNO-Praxis in Langenlois.

Der Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf- und Hals-Chirurgie hat unter anderem Erfahrungen als Oberarzt an der HNO-Abteilung des Universitätsklinikums Krems und als Lektor an der Karl Landsteiner Universität in Krems.

Bei seiner Ordinationstätigkeit lege er besonders hohes Augenmerk auf Kinder. „Viele Erkrankungen im HNO-Bereich betreffen auch besonders unsere kleinen Patienten. Neben umfassender Diagnostik und angepassten Therapiekonzepten stehen die kleinen Patienten und die Eltern mit ihren Fragen und Wünschen im Mittelpunkt“, betont Flux. Seine Philosophie im Patientengespräch: „Es sollen keine Fragen offenbleiben.“

Die genauen künftigen Ordinationszeiten und Kontaktdaten der zweiten HNO-Ordination standen zu Redaktionsschlussnoch nicht fest.

