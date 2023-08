Start in die Lehre in Groß Gerungs

Zukunft im Job beginnt Das Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs bildet seit 40 Jahren erfolgreich Lehrlinge in der Gastronomie und Hotellerie aus. Für drei Jugendliche beginnt jetzt wieder eine spannende und vor allem lehrreiche Zeit im Unternehmen.

Anna Baumgartner und Jessica Katzenschlager starten beide ihre Lehre zur Restaurantfachkraft. In der dreijährigen Lehrzeit steht die herzliche Betreuung der Gäste und Patienten im Gastronomiebereich im Fokus. Zudem eignen sich die beiden jungen Nachwuchskräfte ein breites gastronomisches Wissen an. Jennifer Katzenschlager lernt bei ihrer Lehre zur Köchin den Einsatz von regionalen und saisonalen Lebensmitteln in einer Großküche kennen, auf welche verschiedenen Arten diese zubereitet werden können und wie daraus ganze Menüs entstehen.

Auf die Lehrlinge des Herz-Kreislauf-Zentrums Groß Gerungs warten neben zahlreichen Benefits wie die kostengünstige, vollwertige und herzgesunde Verpflegung im Mitarbeiter-Restaurant „Herz.Genuss“, einer attraktiven Wohnmöglichkeit im Mitarbeiter-Wohnhaus „Herz.Quartier“ oder der modernen Kommunikation via Mitarbeiter-App auch die Chance, während der Ausbildung an Lehrlingswettbewerben teilzunehmen und hier ihr Können unter Beweis zu stellen.