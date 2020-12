Eine Ära geht zu Ende: Nach 15 Jahren als ÖVP-Bezirksgeschäftsführer legt Christian Redl seine Funktion zurück. „Es klingt nach einer Bilderbuchkarriere, die Zahlen sprechen für sich“, blickte Redl bei einer Pressekonferenz zurück. Dem pflichtete auch Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner bei, der auf ein Plus bei EU-, Nationalrats- und Gemeinderatswahlen in dieser Zeit verwies. „In der Politik braucht es Bürgernähe und eine funktionierende Bezirksebene“, verwies Ebner auch auf die große Zahl von 324 ÖVP-Gemeinderäte im Bezirk. Jeder dritte Bürger im Bezirk ist Parteimitglied – und die gelte es auch zu servicieren. Das habe Redl stets ausgezeichnet gemacht, sagte Ebner: „Danke für dein Engagement und deine Loyalität. Deine Handschrift zeichnete aus, dass der Bezirk so viele Erfolge feiern konnte.“

Eine Feuerprobe war die Gemeinderatswahl 2010 in Göpfritz, bei der der zuvor 2005 an die SPÖ verlorene Bürgermeistersessel mit Franz Gressl wieder „in den Schoß der ÖVP zurückgeführt wurde“, sagte Redl.

Redl wird mit Jänner in der Agrarbezirksbehörde Edelhof starten und dort in der Abteilung Güterwege für das westliche Waldviertel zuständig sein.

Auch Bezirksparteiobmann Franz Mold streute Redl Rosen: „Wir haben gemeinsam viele großartige Wahlerfolge eingefahren. Erfolg hat immer mehrere Väter, einer von ihnen ist Christian Redl“, verwies er auch auf die Vormachtstellung der ÖVP im Bezirk, die regelmäßig mit der im Bezirk Horn um Platz eins in Niederösterreich rittere.

Philip Braunstein übernimmt die Führung

Für Redl folgt am 1. Jänner der 31-jährige Philip Braunstein als Bezirksgeschäftsführer. Der gebürtige Ratschenhofer besuchte die Volks- und Hauptschule in Zwettl, bevor er die höhere Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft in Yspertal absolvierte. Nach dem Präsenzdienst kam er vor elf Jahren zur ÖVP Niederösterreich, wo er im Marketingbereich starke Akzente setzte, wie etwa den Gemeindekalender. „Ich kann mich jetzt gezielt auf 24 Gemeinden konzentrieren und will Ansprechpartner und Ratgeber für die Bürgermeister im Bezirk sein“, sagte Braunstein.

Ebner meinte abschließend zu Braunstein: „Es sind große Fußstapfen. Du wirst sie aber gut weitergehen.“