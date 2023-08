Legendäre Zwettler Berger-Bar wird als „Atrium“ wiederbelebt

Die „Berger-Bar“, die lange Zeit von Erwin Berger geführt worden ist, erreichte vor Jahrzehnten Kultstatus. In der damals ersten Bar von Zwettl tummelten sich Gäste aus dem gesamten Waldviertel. Nach der Familie Berger, die am Neuen Markt auch ein Gasthaus geführt hat, übernahm die Familie Gschwantner das Lokal. Es folgten verschiedene Betreiber, zuletzt konnte man im „Revolution“ so richtig abfeiern. Vor einigen Jahren war aber damit Schluss und das Lokal samt Disko blieb geschlossen. Das wird sich nun allerdings ändern.

Noch kein Fixtermin für Eröffnung

Der Plan, die „Berger-Bar“ wieder zu neuem Leben zu erwecken, sei bereits vor Jahren entstanden. Durch Corona dauerte die Umsetzung. Außerdem musste baulich einiges verändert werden. „In so einem alten Haus gibt es schon einige Überraschungen, mit denen man nicht rechnet“, lacht die Neo-Gastronomin, die sich jetzt schon auf die Eröffnung ihrer „ATRIUM Cafe Bar“ mit Platz für 35 Gäste freut. Ein genauer Termin steht dafür noch nicht fest. Fix ist, dass die Cafe-Bar ab dem Nachmittag geöffnet sein wird. Das „Atrium“ wird das Herz des Hauses sein. Mit vielen Bildern, Pflanzen und Vitage-Möbeln soll es den Eindruck erwecken, man käme „nach Hause“. „Wer genau hinsieht, der findet Reminiszenzen an ehemalige Zwettler Lokale, die man damals und noch heute mit diesen Betrieben verbindet“, verrät Kastner-Kaufmann.

Atrium Club für geschlossene Veranstaltungen

Regionalität ist ihr generell wichtig, besonders bei Getränken und Snacks, die im ATRIUM angeboten werden. Das Angebot reicht vom Zwettler Bier über Tee von Sonnentor bis zum Bio-Kaffee, der von einer Rösterei aus Neumarkt an der Ybbs bezogen wird. „Bei mir gibt es unter anderem vegetarische Snacks sowie glutenfreie Kuchen. Meine kleine Speisenkarte wechselt wöchentlich und passt sich den saisonalen Angeboten an.“ Die Cafe-Bar im Erdgeschoss soll bereits in den nächsten Wochen eröffnet werden. Etwas länger wird es noch beim geplanten „Atrium Club“ im Untergeschoß dauern, wofür der Raum mit seinem Disco-Charme wiederbelebt wird. Dieser „Event-Raum“ soll für geschlossene Veranstaltungen jeglicher Art Verwendung finden - von saisonalen Highlights über Konzerte bis zu Geburtstagsfeiern. Weiters gibt es noch ein Extrazimmer mit etwa zwanzig Plätzen, das von Gruppen oder Vereinen reserviert werden kann.

Das Obergeschoss des Altstadthauses im Zwettler Stadtkern wird aktuell als Jugendkulturzentrum Juzz und Jugendberatung genutzt. „Besonders freut es mich, dass dieses Zwettler Innenstadthaus wieder komplett lebendig wird. Im ersten Stock sind die Jugendlichen, im Erdgeschoss die Atrium Café-Bar und im Untergeschoss der Atrium Club mit unendlichen Möglichkeiten, um eine gute Zeit zu haben. Das ergänzt sich alles sehr gut und ich schaue mit Freude und Zuversicht in die Zukunft. Unterstützung bekomme ich dabei von meiner Familie, vielen Freunden und von meinem Mitarbeiterteam, das sich gerade formt,“ zeigt sich Birgit Kastner-Kaufmann erfreut.