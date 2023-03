Ines Gölß aus Kottes hat wieder ein neues Kinderbuch geschrieben: „Der zauberhafte Blumenladen“.

Als Amelie einem Wegweiser folgt, steht sie auf einmal vor Aladins Blumenladen. Dort ist sie verzaubert von der Vielfalt der Blumenpracht. Sie nimmt einige Blumenstöcke mit und pflanzt sie zuhause in ihren Garten. Jedoch sind am nächsten Tag die Blumen verschwunden. Was ist passiert? Als wäre das Verschwinden der Blumen nicht wundersam genug, lernt Amelie im Traum eine Elfe kennen. Elfie hilft ihr, mutiger zu werden und das Geheimnis, um die Blumen zu lüften. Denn nicht nur draußen muss Amelie mutig sein, sondern auch in der Schule.

Auch du kannst deine ganz persönliche Traumelfe kennenlernen und vielleicht helfen dir ihre Übungen, deine Ängste ein bisschen kleiner zu machen.

„Der zauberhafte Blumenladen“ ist ein Buch mit elf Mutmachgeschichten mit mentalen Übungen und einer Traumreise für Mädchen zwischen 7 und 11 Jahre. 133 Seiten , schwarz-weiß Illustrationen. Das Buch gibt es Als Soft- und Hardcover und ist bei Amazon bestellbar.

Ines Gölß lebt mit ihrer Familie in Kottes im Waldviertel. Schon immer machte mir das Malen und Zeichnen großen Spaß. Irgendwann kamen dann Geschichten dazu, die bald zu richtigen Büchern wurden. In meinen Kinderbüchern geht es um Freundschaft, Mut und Selbstvertrauen. Und dass man seine Träume verwirklichen soll. Auch verschiedene Notizbücher für Erwachsene und Kinder gibt es von mir. Mehr dazu unter: www.ines-goelss-zauberbuch.com

"Der zauberhafte Blumenladen" betitelt sich das neue Buch von Ines Gölß. Foto: privat

