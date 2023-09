Community Nurses bieten Gesundheitsgespräche im Kernland an

Community-Nurse Elfriede Kepte ist in dieser Region unterwegs und bietet auch die Gesundheitsgespräche an. Dabei kam sie zu Hermine Aigner. Diese ist eine aktive Frau, die sich ehrenamtlich in das Gemeindeleben einbringt, etwa als MahlZeit-Gastgeberin oder im Pfarrleben. Sie geht täglich eine Runde in der Natur spazieren und achtet auf ihre Ernährung. Warum sie sich dennoch für ein Gesundheitsgespräch mit der Community Nurse Elfriede Kepte anmeldete: „Ich möchte noch lange gesund bleiben und wissen, was ich jetzt dafür machen kann. Außerdem habe ich schon lange Rheuma, und da wollte ich wissen, welche Möglichkeiten es gibt diese zu lindern.“

„Gesundheit ist nämlich unser höchstes Gut, und dennoch vergessen wir oft, uns aktiv um unsere Gesundheit zu kümmern. Neben Bewegung und gesunder Ernährung gibt es zahlreiche weitere Möglichkeiten, die eigene Gesundheit zu fördern und zu erhalten. Soziale Kontakte, gute Gespräche und Aufgaben, die einem Freude bereiten sind ebenfalls sehr gesundheitsfördernd“, betont Doris Maurer, Projektleiterin des Community Nursing Waldviertler Kernland. Hier haben die Gemeinden daher beschlossen, individuelle Gesundheitsgespräche anzubieten, um allen Einwohnern die Möglichkeit zur Gesundheitsförderung zu bieten. Der Fokus liege auf Personen über 75 Jahren und pflegende Angehörige, aber es sind auch jüngere Personen herzlich willkommen.

Die Gesundheitsgespräche werden von den Community Nurses, allesamt diplomierte Pflegepersonen, durchgeführt und dauern in der Regel zwischen einer und drei Stunden. Da gehe es um Lebenserfahrungen, Sinnstiftung, Motivation, Freuden und Wünsche. Aber auch vorhandene Fähigkeiten und Potenziale werden entdeckt und es sollen Fragen zu Beschwerden oder Krankheiten diskutiert werden. „Die Community Nurse ist voll auf mich eingegangen. Es war ein sehr vertrauensvolles und wertschätzendes Gespräch“, war Hermine Aigner begeistert.

Die Community Nurses haben beobachtet, dass sie oft erst dann gerufen werden, wenn es den Klienten bereits schlecht geht oder sie krank sind. Mit den Gesundheitsgesprächen möchten sie allerdings schon vorher gemeinsam mit den Menschen schauen, wie die Gesundheit erhalten oder verbessert werden kann. Besonders für pflegende Angehörige bieten die Gesundheitsgespräche eine wertvolle Möglichkeit, auch einmal den Fokus auf sich selbst zu richten und wertvolle Informationen für die Betreuung und Pflege ihrer Angehörigen zu erhalten.

Die Teilnahme an den Gesundheitsgesprächen ist kostenfrei, da die Kosten vom Bundesministerium für Gesundheit und den Gemeinden des Waldviertler Kernlands getragen werden. Interessierte können sich unter 02872/2007-921 unverbindlich Informieren oder anmelden.