Die Außenstelle der Bezirkshauptmannschaft in Schwarzenau ist geöffnet

Diese neue Einrichtung wurde im Rahmen der Eröffnung des Gemeindezentrums am 30. September im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vorgestellt (die NÖN berichtete). Nun kann vieles, das in einer Bezirkshauptmannschaft erledigt werden muss, direkt in Schwarzenau beantragt werden. Die Leistungen können unabhängig vom Wohnsitz von allen Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen werden.

Diese Außenstelle der Bezirkshauptmannschaft Zwettl ist donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 14.30 Uhr geöffnet. Hier gibt es neben den allgemeinen Auskünften Begutachtungsplaketten, Fahrerqualifizierungsnachweise (Grundqualifikation und Weiterbildung), - Führerscheine (Erteilungen, Änderungen, Duplikate), die ID-Austria-Aktivierung, Lenkberechtigung (ausgenommen Entzüge), die NÖ Jagdkarten, Personalausweise, Reisepässe, Religionsaustritte, Übungsfahrten und Ausbildungsfahrten (L17) und auch einen - Zahlungsverkehr.

Termine in der neuen Außenstelle können telefonisch unter 02822/9025-26800 oder per Online-Terminbuchung (für ausgewählte Leistungen) unter terminbuchung.bhzt@noel.gv.at fixiert werden. Darüber hinaus stehen die Mitarbeiter auch gerne ohne Terminreservierung zur Verfügung. Es können dabei Wartezeiten nicht ausgeschlossen werden.

Terminreservierung bringen Vorteile. Damit die Aufgaben der Bezirkshauptmannschaft im Sinne der Bevölkerung bestmöglich erledigt werden können, wurde vor rund zwei Jahren ein Terminreservierungssystem installiert. Der Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger liegt darin, dass sie den Termin für ihre Anliegen selber planen und sich dadurch Wartezeiten ersparen können. Der Behörde wird es möglich, im Vorfeld die Bürgerinnen und Bürger entsprechend zu informieren und komplexe Verfahren vorzubereiten. Dadurch kann ein Großteil des Angebotes an einem Vorsprachetermin erledigt werden.