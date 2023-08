Volkshochschule Zwettl knackt den 100er

„Mit dem neuen Programm der Volkshochschule Zwettl können Teilnehmer in Sachen Bildung aus dem Vollen schöpfen! Der Herbst bringt ein wahrlich üppiges Potpourri an Kursen“, freut sich der Leiter der Volkshochschule Franz Fischer über das neue Programm. 45 Referenten haben 107 verschieden Kurse vorbereitet. Damit knackt die VHS erstmals die 100er-Marke: So viele Kurse wie heuer gab es in der über 60-jährigen Erfolgsgeschichte noch nie. „Das Angebot reicht von Prekanga bis Ballett, von Beikost bis Gedächtnistraining, von Italienisch bis Tschechisch und von Aquarell bis Adventskranz“, erklärt Fischer.

Das Programm wird gerade gedruckt und erscheint am 24. August – dann wird es wieder an alle Haushalte der Stadtgemeinde Zwettl und an rund 600 Adressen aus Niederösterreich, Wien und Oberösterreich per Post zugestellt. Das vollständige Programm findet sich dann auch online unter www.vhszwettl.at

Heuer neu: Babymassage, Garten-Vorträge, Flotte Lotte

Neben jahrelangen, beliebten Fixstartern wie Zumba, Yoga, Montessori-Kursen und einem breiten Sprachenangebot warten auch viele neue Angebote wie Babymassage, Garten-Vorträge, Kreativ-Workshops für Groß und Klein und vieles mehr. Besonders der Erste-Hilfe-Kurs für Kinder ab 6 Jahren wird bestimmt ein Erlebnis. Erstmals mit im Programm ist die „Flotte Lotte“ mit kreativen und kulinarischen Angeboten.

Bereich Kinder und Familien erweitert

„Für Kinder und Familien haben wir uns diesmal besonders viel überlegt: Mit insgesamt 42 Kursen bietet dieser Bereich die meisten Veranstaltungen aus allen Sparten des Programms“, erklärt VHS-Mitarbeiterin Monika Führer-Kolm, und: „Zahlreiche Kurse werden durch Kooperationen mit der AK Niederösterreich und der Gesunden Gemeinde Zwettl durch Förderungen für die Teilnehmer preislich noch attraktiver.“