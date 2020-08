In den vergangenen Jahren hatte der Museums Lokalbahnverein Zwettl langsam an Fahrt aufgenommen. Jetzt bremste die Corona-Pandemie die Arbeit vieler Jahre jäh ein. Mit speziellen Fahrten für Radfahrer nach und von Waidhofen will man wieder durchstarten.

Derzeit steht die alte Dampflok 92.2271 aus dem Jahre 1919 samt Zubehör eingemottet am Zwettler Bahnhof. „Wir hatten fast ein Dutzend Ausfahrten im letzten Jahr. Heuer war corona-bedingt bisher nur eine Ausfahrt möglich“, berichtet Vereinsobmann Karl Wasinger, der unbedingt heuer noch eine Adventfahrt durchführen will und den bereits Geldsorgen plagen. „Obwohl wir als Vereinsmitglieder unentgeltlich arbeiten, sind es vor allem die Fixkosten für Wartung, Strom, Abgaben und einiges mehr, die uns zu schaffen machen. Ohne die großzügigen Spenden einiger Eisenbahnfreunde hätten wir die Renovierung der Kesselrohre der Dampflok nur schwer finanzieren können“, so Wasinger.

Die Ausfahrten sind die einzige Möglichkeit, den Verein finanziell über Wasser zu halten. Acht bis zehn Mitglieder tragen zum Gelingen einer Ausfahrt bei – alle freiwillig und mit großem Enthusiasmus für diese Arbeiten.

Gründungsmitglied Thomas Anton legt sein Augenmerk auf den Ensembleschutz des Bahnhofes: „Als Verein ist es uns unmöglich, ohne öffentliche Hilfe das alte Heizhaus wieder herzurichten. Es ist längst an der Zeit, dass die Stadtgemeinde Zwettl erkennt, wie wichtig der Erhalt des Bahnhofgebäudes, des Magazins, des Heizhauses und des Personalgebäudes als Ganzes ist. Wenn wir nicht aufpassen, verlieren wir eine nach den Plänen der K.u.K-Staatsbahnen errichtete Anlage.“

Ein neues Programm für Radler geplant

Der Ankauf und die Renovierung eines Waggons für den Fahrradtransport wird das Angebot für den Fremdenverkehr der Region erweitern. Geplant ist, Radfahrer mit der alten Museumsbahn nach Waidhofen zu bringen. Dort können sie ihre Touren am Radweg Thayarunde fortsetzen. Abends soll es mit der bequemen Zugsgarnitur wieder nach Zwettl zurück gehen.

Dieses Vorhaben verlangt jedoch eine gute Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen und Fremdenverkehrsbetrieben. „Die Schienen für diese neue Attraktion sind somit gelegt. Finanzstarke öffentliche und private Partner sind dennoch unumgänglich“, sind Obmann Karl Wasinger und die Vereinsmitglieder überzeugt.