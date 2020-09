Für die Eltern von Kindergartenkindern wird ab September ein besonderes Service geboten: Die Stadtkindergärten bleiben bis 17 Uhr geöffnet.

Die Stadtgemeinde Zwettl startet mit diesem Angebot in den Kindergärten Nordweg und Hammerweg. Die ausgeweitete Öffnungszeit sei in Absprache mit deren Leiterinnen generell bis 17 Uhr fixiert worden, heißt es seitens der Stadtgemeinde Zwettl. „Vor allem berufstätigen Eltern soll damit im Bereich der Kinderbetreuung geholfen werden“, zeigt Bürgermeister Franz Mold auf.

Um dieses Angebot nützen zu können, ist eine verbindliche Anmeldung der Kinder zu Kindergartenbeginn bzw. in der ersten Kindergartenwoche, am 1. Dezember und am 1. März erforderlich. Die Kosten für die Betreuung werden laut Anmeldung verrechnet und sind von 50 Euro bis 80 Euro gestaffelt. Auch ein qualitativ hochwertiges, warmes Mittagessen wird für die Kinder direkt vor Ort angeboten.

„Wir hoffen, dass dieses Angebot von den Eltern zahlreich angenommen wird. Den Eltern soll damit erleichtert werden, ihren beruflichen und privaten Verpflichtungen sorgenfrei nachgehen zu können, während die Kinder professionell betreut werden“, meinen Bürgermeister Franz Mold und Stadträtin Anne Blauensteiner unisono.