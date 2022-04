Landpartie-Bier ist ein Bier von Wirten für Wirte

Werbung

Die Privatbrauerei Zwettl und die Niederösterreichische Wirthauskultur, welche als Qualitätsverbund die rund 200 besten Wirtshäuser des Bundeslandes vereinen, setzen erneut einen gemeinsamen genussvollen Impuls:

Zum zweiten Mal nach 2019 haben ausgewählte Wirtsleute unter der Ägide des Zwettler Braumeisters Heinz Wasner ein Bier ganz nach ihren Wünschen definiert und einen Biertyp bestimmt, der durch seine feinherben Hopfennoten und deutlicher Naturtrübung sowie dem fruchtigen Geschmack sonnengereifter Mandarinen besticht. Das außergewöhnlich dichte Aroma verdankt die Land-Partie dem gleichnamigen bayerischen Spezialhopfen „Mandarina Bavaria“ - im März wurden 22.000 Liter des neuen Bieres eingebraut.

Dieses Bier wird ab sofort exklusiv bei vielen der 200 Wirtshauskultur-Wirtsleuten in Niederösterreich sowohl vom Fass als auch in der Flasche ausgeschenkt.

Als „Genuss-Botschafter der Niederösterreichischen Wirtshauskultur“ findet sich die Land-Partie auch in der neuen CulturBrauer Bier-Box ab Mitte April bundesweit im Handel.

„Das Wirtshaus gehört zu Niederösterreich wie das Bier zu Zwettl und bei einem Wirtshausbesuch darf ein gutes Bier nicht fehlen. Ich freue mich, dass durch die Partnerschaft zwischen der Brauerei Zwettl und der Niederösterreichischen Wirtshauskultur die Braukultur Niederösterreich eine zusätzliche Bühne erhält. Das Land-Partie Bier ist ein köstliches und starkes Bekenntnis zur blau-gelben Regionalität“, betont Landesrat Jochen Danninger.

Harald Pollak, Obmann des Vereins Niederösterreichische Wirtshauskultur, und Karl Schwarz, Eigentümer der Privatbrauerei Zwettl, sind sich einig: „Die Lust auf frischgezapftes Bier mit guter, traditioneller Wirtshausküche ist groß. Daher kommt unsere neue Kreation der Land-Partie gerade richtig.“

Für die Privatbrauerei Zwettl sind lokale Gastronomen ein wichtiger Absatzmarkt und gleichzeitig auch starke Markenbotschafter. „Da sowohl die meisten Wirtshäuser als auch wir in Familienhand sind, passen wir perfekt zusammen. Ich freue mich sehr über die Fortsetzung unserer Kooperation“, meint Brauereiinhaber Karl Schwarz.

Das neue „Land-Partie Mandarin Weizen“ ist ab sofort in vielen der 200 Wirtshauskultur-Wirtshäusern in Niederösterreich erhältlich.Dieses Bier wurde in 0,33 und 0,75 Liter-Flaschen sowie in 20 Liter-Fässer abgefüllt. Das naturtrübe goldgelbe Weizen-Vollbier ist obergärig, hat eine Stammwürze 11,4 Grad und einen Alkoholgehalt von 4,6 Prozent vol. Es Harmoniert als fruchtiger Begleiter mit Geflügel, vegetarischen Gerichten oder fruchtigen Desserts.

