Die Feuerwehr Gschwendt feierte am 28. September ihr 70-jähriges Bestehen mit Segnung des neuen Einsatzfahrzeuges.

Kommandant Kurt Hellerschmied, der sein Amt seit 2001 ausübt, berichtete, dass die FF Gschwendt am 14. Jänner 1947 durch Abspaltung von der FF Großheinrichschlag gegründet worden war. Die damalige Ausrüstung bestand aus einem Pferdefuhrwerk und einer Handspritze. Unter seiner Führung erfolgte 2009 der Zubau zum Feuerwehrhaus.

Bürgermeister Josef Zottl erklärte, dass die FF Gschwendt unter den vier Feuerwehren der Gemeinde Kottes die Jüngste ist. 1974 wurde das erste Fahrzeug angekauft. Er erläuterte auch, dass die finanzielle Herausforderung für die Anschaffung des neuen Einsatzfahrzeuges HLFA 1 in Zusammenarbeit mit der FF Gschwendt, der Gemeinde und dem Land NÖ bewerkstelligt wurde. Abschnittsfeuerwehrkommandant Willi Renner meinte, „es ist schön, wenn man so ein Fest feiern kann und dazu auch ein solches Geschenk bekommt“. Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Knapp betonte, „eine Feuerwehr zu gründen ist nicht leicht, denn wo nimmt man die Leute her, die bereit sind, ihre Freizeit dafür zu opfern.“

Feuerwehr wichtig für die Gesellschaft

Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall bedankte sich für „70 Jahre gelebte Kameradschaft und unzählige Stunden im Einsatz für uns alle.“ Auch Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner ergriff das Mikrofon: „Unsere Gemeinden schauen auf unsere Feuerwehren. Die Feuerwehr ist auch für die Gesellschaft, für Feierlichkeiten und das Zusammenleben wichtig.“

Feuerwehrkurat Timotej Stojan Juric, der auch die Feldmesse vor dem Festakt zelebriert hatte, segnete das neue Einsatzfahrzeug. Die Messe, der Festakt und der Dämmerschoppen wurden vom Musikverein Kottes unter der Leitung von Lukas Eletshofer musikalisch gestaltet. Markus Böhm moderierte dann den Dämmerschoppen in seiner gewohnt heiteren Art.