Maschinenring Zwettl-Weitra: Renate Braunsteiner ist neue Obfrau

Die diesjährige Generalversammlung vom Maschinenring Zwettl-Weitra wurde am 30. März im Gasthaus Thaler in Großotten abgehalten. Nach zwölf Jahren wurde der gesamte Vorstand neu gewählt, wobei feststand, dass die bisherige Obfrau Renate Schrenk wegen Pensionierung nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Vor rund 120 Mitgliedern und Ehrengästen blickte die Obfrau auf das vergangene Jahr zurück, welches sehr herausfordernd war. Neben einigen öffentlichen Auftritten (z.B. Tag der offenen Tür in Edelhof) entwickelte sich die Zeit nach der Pandemie wieder langsam in einen Normalzustand. Herausfordernd war die Nachbesetzung von zwei Mitarbeiterinnen im Büro, was jedoch sehr positiv verlaufen ist. Auch, dass sich der Besitzer des Bürogebäudes geändert hat (Verkauf von der Liegenschaft von NÖ Genetik an Kastner), konnte positiv mit einem adaptierten Mietvertrag erledigt werden, mit dem für die nächsten Jahre der bisherige Sitz der Geschäftsstelle gesichert ist.

Umsatzsteigerung: 15 Prozent

Geschäftsführer Alfred Steindl konnte auf ein umfangreiches Jahr zurückblicken, in dem sich der agrarische Bereich um 15 Prozent auf über 2 Millionen Euro im Vergleich zum Jahr 2021 steigern konnte. Auch im Bereich der gewerblichen Dienstleistungen (MR-Service) konnte im Forst, der Reinigung und Objektbetreuung und Grünraumpflege eine Steigerung verzeichnet werden. Der Winterdienst ging leicht zurück, dies konnte mit den anderen Bereichen ausgeglichen werden, was zu dem stärksten Jahr mit 1,35 Mio. Euro seit Bestehen führte.

Bei der Arbeitskräfteüberlassung sei am meisten die schwierige Situation bezüglich fehlender Arbeitskräfte zu spüren. Wenn diese fehlen, können schlussfolgernd keine Kunden bedient werden. Außerdem sei ein hoher Anteil der Arbeitskräfte von den Kunden abgeworben worden. Dieser Umsatz ist um cirka 20 Prozent zurückgegangen.

Gesamtumsatz von 4,1 Millionen Euro

Geschäftsführer-Stellvertreter Markus Artner hat wieder einen imposanten Überblick über die MR Zwettl-Weitra KG gegeben und verwies auf das schwierige Jahr, wo sehr viele Investitionen (+1,9 Mio €) getätigt wurden, als auch auf die Veränderungen der Mitarbeiter. Er ging auch auf den Zinsaufwand ein, der sich in den nächsten Jahren aufgrund der Veränderungen und der Mehrinvestitionen wahrscheinlich mehr als verdoppeln werde! Dies müsse auch mit den steigenden Reparaturkosten und allen anderen steigenden Komponenten bei den Kundenpreisen mitberücksichtigt werden. Zusammenfassend konnte Steindl einen Gesamtumsatz von 4,1 Millionen Euro bekanntgeben, was der höchste Wert seit Bestehen des MR Zwettl-Weitra bedeutet.

Renate Schrenk wird Ehrenobfrau

Durch die Wahlen führte Landesobmann Johann Bösendorfer den Vorsitz. Bis zur Auszählung gab er einen Überblick, was sich in ganz NÖ getan hat. Bei seinem Bericht verwies er auf die gute Entwicklung niederösterreichweit, wobei die Dienste der „Digitalisierung in der Landwirtschaft“ sehr gut angenommen werden. Er bedankt sich auf die lange, sehr gute Zusammenarbeit mit der scheidenden Obfrau Renate Schrenk, die zwölf Jahre auch in der MR Service NÖ-Wien eGen. zuletzt als Stellvertreterin des Aufsichtsratsvorsitzenden in der Funktion stand.

Die Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer NÖ Andrea Wagner unterstrich in ihrer Ansprache, dass die Maschinenring-Organisation gerade im landwirtschaftlichen Bereich enorm wichtig sei. Nicht nur die Abwicklung der sozialen Betriebshilfe, sondern auch das Maschinengemeinschaftsmanagement sei speziell in Zwettl und Umgebung sehr ausgeprägt und der Anstieg der Investitionskosten nur mit überbetrieblicher Nutzung für eine erfolgreiche Bewirtschaftung der Bauernhöfe möglich.

Zur neuen Obfrau wurde Renate Braunsteiner gewählt, ihre Stellvertreter sind Thomas Helmreich und Christian Koppensteiner. Ebenso wurde der gesamte Vorstand mit starker Mehrheit gewählt. Nach der Übernahme des Vorsitzes von der neuen Obfrau Renate Braunsteiner stellte sie den Antrag, Renate Schrenk zur Ehrenobfrau zu ernnen, dem die Vollversammlung einstimmig zustimmte. Nach einem kurzen Rückblick von Alfred Steindl auf zwölf Jahre gute Zusammenarbeit mit Renate Schrenk, sind die Wege für die Zukunft des MR Zwettl-Weitra mit einem neuen Führungsteam in guten Händen.

