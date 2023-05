Samariterbund feiert seinen modernen Stützpunkt in Groß Gerungs

Bei strahlendem Wetter war ganz Groß Gerungs auf den Beinen, um bei diesem wichtigen Event dabei zu sein. Auch aus den umliegenden Gemeinden kamen die Besucher, darunter viele Kollegen sowie Mitarbeiter des Roten Kreuzes, der Freiwilligen Feuerwehr und den unterschiedlichsten Vereinen.

Bei den professionellen Führungen der Mitarbeiter des Samariterbundes konnten sich die Besucher von der Funktionalität der neuen Rettungsstelle überzeugen, die in kürzester Bauzeit errichtet wurde. Der Spatenstich erfolgte am 11. Mai 2021 und bereits am 5. Dezember 2022 erfolgte der Umzug in die neue Dienststelle am Kreuzberg 107. Aber auch die Ausstattung des Fuhrparkes stieß bei den Besuchern auf großes Interesse.

Die Festredner betonten unisono die Wichtigkeit dieser Rettungsstelle und würdigten die hervorragenden Leistungen, die die Mitglieder des Gerungser Samariterbundes im Dienste der Menschlichkeit vollbringen. Sie bedankten sich bei den zahlreichen freiwilligen Helfern, die zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben.

Ehrung für Altbürgermeister Maximilian Igelsböck

Im Rahmen des Festaktes wurde dem Altbürgermeister Maximilian Igelsböck die goldene Medaille des Arbeiter Samariterbundes für seine Verdienste um den Samariterbund überreicht.

Anschließend segnete Moderator Bonaventura Manga die Rettungsstelle. Gemeinsam eröffneten dann die Ehrengäste die Rettungsstelle und genossen im Anschluss daran die Führung durch das Haus. Die Musikkapelle Groß Gerungs sorgte nicht nur für den feierlichen musikalischen Rahmen beim Festakt sondern spielte auch beim anschließenden Dämmerschoppen auf.

