„I'm Inn Zwettl“ durch Landeshauptfrau eröffnet

Um 3,5 Millionen Euro errichtete die Brauerei Zwettl in knapp einem Jahr das Hotel zum Brauhaus. Betrieben wird das Hotel, das sich an Individual- sowie Geschäftsreisende richtet, von IPP Hotels, die auch das Hotel Schwarz Alm leiten. „Das 3-Sterne-Haus bietet österreichische Gastlichkeit zum fairen Preis und punktet mit persönlichem Service, kombiniert mit: „praktischen Tools“, erklärt Alexander Ipp, Eigentümer der gleichnamigen Hotelgruppe. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eröffnete es letzte Woche: „Das Hotel ist ein weiterer wichtiger Baustein unserer blau- gelben Nächtigungsoffensive, bei der in den nächsten vier Jahren 4.000 zusätzliche Betten entstehen soll. 500 davon wurden bereits heuer geschaffen. Zudem ist es eine wichtige Bereicherung und Erweiterung für den Tourismus im Waldviertel. Diese einzigartige Region ist aufgrund der Schönheit, Ruhe und Ursprünglichkeit besonders beliebt und insofern sehr oft ausgebucht, was uns auch die aktuellen Nächtigungszahlen, mit einem Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr zeigen. Daher freue ich mich über jedes zusätzliche Gästebett, das von engagierten Gastgebern und Betreibern wie Karl Schwarz und Alexander Ipp geschaffen wird.“ Lob für die Investition kam auch von Bürgermeister Franz Mold, der zu Karl Schwarz meinte: "Danke, dass neben dem Bierbrauen auch die Hotellerie ein Steckenpferd von dir ist. Dass du dieses Hotel hier errichtet hast, zeigt, dass dir die Stadt ein besonderes Anliegen ist."