Privatbrauerei Zwettl schafft neue Bettenkapazitäten in Zwettl

Neben Karl Schwarz von der Privatbrauerei Zwettl , Alexander Ipp von den IPP HOTELS und Bürgermeister Franz Mold, begingen Landesrat Jochen Danninger und Bezirkshauptmann Michael Widermann den ersten offiziellen Arbeitsgang für das zukunftsweisende Projekt in der Syrnauer Straße 22-25 .

„Ein Brauer der nicht baut, auch bald nicht mehr braut“ zitierte Karl Schwarz zu Beginn einen Leitspruch seines, seit sechs Jahren, verstorbenen Vaters. Dieser hatte in der Vergangenheit die Brauerei laufend modernisiert. Nun kommt zum bestehenden neu renovierten Hotel Schwarzalm, ein Hotel Brauhaus neben der Brauerei dazu. Somit erweitert sich die touristische Bettenkapazität in Zwettl.

„Wir als Privatbrauerei, aber auch als Familie, fühlen uns der Region emotional eng verbunden. Somit wollen wir den Standort wirtschaftlich stärken und den Gästen die Schönheit des Waldviertels vermitteln.“ Karl Schwarz

Das Hotel wird auf 476 Quadratmetern über 22 Doppelzimmer mit 44 Betten auf zwei Stockwerken verfügen.

„Eine Stadt prosperiert nur dann, wenn auch die nötige touristische Infrastruktur vorhanden ist. Wir als Privatbrauerei, aber auch als Familie, fühlen uns der Region emotional eng verbunden. Somit wollen wir den Standort wirtschaftlich stärken und den Gästen die Schönheit des Waldviertels vermitteln“, so Karl Schwarz, in dessen Eigentum sich auch das beliebte Hotel Schwarz Alm bei Zwettl befindet.

Das Areal, auf dem das Hotel zum Brauhaus nun errichtet wird, wurde bereits vor einigen Jahren von der Privatbrauerei Zwettl angekauft. Zwettls Bürgermeister, LAbg. Franz Mold, freut sich,

„dass mit der Errichtung des Hotels die gelebte Partnerschaft zwischen der Stadt Zwettl und der Brauerei nochmals intensiviert wird. Diese Partnerschaft besteht schließlich seit dem Jahr 2000“ so der Bürgermeister. Damals erhielt Zwettl erstmals den Status Braustadt.

Der Betrieb des neuen Hotels wird ebenso wie an der Schwarz Alm durch die IPP HOTELS durchgeführt.

Der Eigentümer der gleichnamigen Hotelgruppe Alexander Ipp, weiß

um die Notwendigkeit von Übernachtungsmöglichkeiten in der Region. Das Hotel Garni wird im Ganzjahresbetrieb ohne Ruhetag geführt. „Uns ist es besonders wichtig, dass die gesamte Stadt von dem neuen Hotel profitiert – daher möchten wir aktiv mit den Gasthäusern in der Stadt kooperieren und uns so gegenseitig ergänzen“, erklärt Alexander Ipp.

„Es galt so lokal wie möglich zu investieren“

Die Privatbrauerei Zwettl investiert 3,5 Mio. Euro in die Errichtung des neuen Hotels. Architekt Andreas Widy, der bereits den Schwarz Alm-Umbau leitete, ist für die Planung zuständig. „Es galt so lokal wie möglich zu investieren“ betonte Architekt Andreas Widy. Er ergänzte, dass Baumeister- Arbeiten, Elektrik, Installationen, Malerarbeiten, Stahlarbeiten und Fenster wie vieles Andere mehr von regionalen Partnern umgesetzt werden sollen. Ökologie mit Ökonomie verbinden Neben den ökonomischen nimmt man zusätzlich auf ökologische Faktoren Rücksicht: Neben einer Tiefgarage, einer Photovoltaikanlage auf dem Dach und einer Pelletsheizung wird zusätzlich eine E-Ladestelle für Autos und Fahrräder errichtet.

Die Abbrucharbeiten wurden bereits abgeschlossen und das Fundament errichtet. Seit Anfang April wird bereits gearbeitet. Bis Weihnachten hofft man, den Rohbau fertig stellen zu können. Als Termin für Inbetriebnahme und Eröffnung ist die Sommermitte 2023 geplant.





