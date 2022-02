Söhne "beerbten" Väter im Kommando der Feuerwehr Moidrams

„Dieser Wechsel war geplant. Wir haben vereinbart, dass wir nach der Fertigstellung des Umbaues bei unserem Feuerwehrhaus unsere Ämter zurücklegen werden. Das ist jetzt passiert“, erklärt der scheidende Kommandant Erwin Dörr, der bei der Feuerwehr Moidrams 15 Jahre lang die Funktion des Kommandanten-Stellvertreters innehatte und die vergangenen elf Jahre als Kommandant fungiert hat. Sein Stellvertreter Siegfried Zwölfer war seit 2016 in diesem Amt und Verwalter Karl Waldhäusl schied nach 26 Jahren aus dem Kommando aus. Der scheidende Verwalter wurde für sein langes Wirken zum „Ehrenverwalter“ ernannt.

Das neue Kommando setzt sich nun aus Kommandant Lukas Dörr, Kommandantstellvertreter Thomas Knoll und Verwalter Manuel Waldhäusl zusammen. Sowohl Lukas Dörr als auch Manuel Waldhäusl übernahmen somit ihre Funktionen von ihren Vätern. Alle drei neuen Kommandomitglieder gehören seit rund zehn Jahren der FF Moidrams an. Die Wahl fand unter dem Vorsitz von Bürgermeister Franz Mold statt.

Der scheidende Kommandant Erwin Dörr bleibt noch drei Wochen Abschnittskommandant im Feuerwehrabschnitt Zwettl. „Dann gibt es auch hier Neuwahlen, denn diese Funktion kann nur ein aktiver Kommandant oder Kommandant-Stellvertreter ausüben“, erklärt Dörr, der jetzt bei der Feuerwehr Moidrams für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Im Anschluss an die Kommandowahl wurden einige Neubestellungen durchgeführt, ebenso auch ausgeschiedene Floriani verabschiedet. Auch einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2021 gab es. Die 39 Mitglieder der FF Moidrams leisteten im Vorjahr zwei Brandeinsätze, acht technische Einsätze und nahmen an 13 Übungen teil. Über 2.000 freiwillige Arbeitsstunden wurden beim Umbau des Feuerewehrhauses geleistet (die NÖN berichtete). „Hier haben wir eine Wohnung im Erdgeschoss ins Feuerwehrhaus integriert, alle Leitungen neu verlegt und unter anderem einen größeren Mannschaftsraum und eine neue Umkleide geschaffen“, sagt Erwin Dörr, der viele Feuerwehrmitglieder in seiner Familie hat. „Außer meiner Gattin sind alle Floriani.“

