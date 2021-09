Nach einer langen „Coronapause“ ist jetzt wieder Schwitzen angesagt: Mit 18. September startet das Zwettlbad in die Wintersaison – mit der Eröffnung des Saunabereichs.

Aktuell laufen Umbauarbeiten: So werden neue Holzschilder installiert, Wandflächen beschriftet, das Lichtsystem getauscht und neue Dekoartikel aufgestellt. Im Ruheraum sollen neue Bilder, in der Garderobe Naturholzbretter für Wellness-Atmosphäre sorgen. Neu sind auch eine Sitzgarnitur sowie Sichtfenster im Außenbereich. „Nach 15 Jahren wollten wir die Sauna herrichten und überarbeiten“, erklärt die zuständige ÖVP-Stadträtin Anne Blauensteiner im NÖN-Gespräch.

Ab 1. Oktober werden wieder die beliebten Spezialaufgüsse angeboten: An jedem Dienstag und Freitag gibt es ab 16.45 Uhr geführte Erlebnisaufgüsse in der Finnischen Sauna, darunter Luftikus- (16.45 Uhr), Salz- (17.45), Honig- (18.45) und Holzhackeraufguss (19.45). An Feiertagen finden die Aufgüsse bereits zu einem früheren Zeitpunkt statt. Diese werden auf der Homepage bekannt gegeben. Außerhalb der geführten Saunaaufgüsse können die Saunagäste die Aufgüsse zu jeder vollen und halben Stunde nach Belieben (in Absprache mit den Bade- und Saunawarten) selbst durchführen.

„Die Sauna wird an allen Tagen als gemischte Sauna geführt, wobei es jedoch an jedem Mittwoch ab Oktober ein Spezialangebot gibt, das vor allem Damen ansprechen wird“, erklärt Blauensteiner. So findet um 16.45 Uhr ein Überraschungsaufguss, statt, um 18 Uhr Wassergymnastik und im Anschluss Salz- und Honigaufgüsse. Wie gewohnt stehen den Gästen von Montag bis Freitag die Massageangebote nach Anmeldung zur Verfügung.

Team mit Expertin aufgestockt

Neu im Team ist seit Juni Elisabeth Haubner, die zuvor viele Jahre im Sole-Felsen-Bad in der Sauna tätig war. „Sie wird ihre Expertise einbringen und hoffentlich auch für viele neue Besucher sorgen“, erklärt Blauensteiner. Die Sauna- und Hallenbadtarife bleiben unverändert. Zusätzlich wird ab 1. Oktober eine neue Wintersaisonkarte für die Sauna inklusive Hallenbad zum Preis von 630 Euro angeboten.

Ab 24. Oktober 2021 gibt es wieder jeden Sonntag den beliebten Warmbadetag, an dem auch das Wasser des großen Sportbeckens auf 32 Grad aufgeheizt ist. Ab 1. Oktober lädt auch Sonja Penz als neue Buffet-Pächterin ein, die NÖN hat exklusiv vorab berichtet.

Schwimmkurse und Frühschwimmen

"Das ZwettlBad ist das Schulschwimmbad des Waldviertels. Insgesamt sind für das Schuljahr 2021/2022 32 Schulen aus dem gesamten Waldviertel angemeldet, die während der Schulzeit abwechselnd am Vormittag das Hallenbad besuchen. Im Rahmen des Schulschwimmens erlernen viele Kinder und Jugendliche das Schwimmen bzw. verbessern sie ihre Schwimmtechnik", verweist Blauensteiner auf das Bad als Bildungseinrichtung. Zusätzlich zum Schulschwimmen werden laufend auch Babyschwimmen und Schwimmkurse für Kinder außerhalb des Schulschwimmens angeboten.

An den Schultagen besteht für begeisterte Schwimmer während der Wintersaison (18. September 2021 bis 31. Mai 2022) bis zum Eintreffen der Schulgruppen die Möglichkeit des Frühschwimmens (jeweils Montag und Dienstag ab 6.30 Uhr). Dabei ist die Kassa ist nicht besetzt und es gibt keine Beckenaufsicht. Der Zutritt ist nur mit einem gültigen Eintrittsmedium möglich, das während der regulären Öffnungszeiten zu beziehen ist.