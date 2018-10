Die Trachtenmusikkapelle Martinsberg erhält ein neues Musikerheim, an dem derzeit fleißig gearbeitet wird.

Der Startschuss zum Neubau fiel bei der Jahreshauptversammlung im Jänner. Möglich wurde das Projekt, nachdem die Büroräume der Gemeinde im ersten Stock durch deren Übersiedlung ins barrierefreie Erdgeschoß frei wurden. Nach der Planungsphase folgte im Mai der erste Arbeitstag: Die Räume wurden ausgeräumt, die Zwischenwände abgebrochen und der Boden herausgerissen, bis nur der nackte Beton übrig blieb.

Soweit möglich wurde fast alles in Eigenleistung gemacht durch Mitglieder des Musikvereins und deren Partner und Freunde. Bis jetzt wurden 1.605 freiwillige Arbeitsstunden geleistet. Dass so viel Eigenleistung erzielt wurde, erstaunte auch den Obmann des Musikvereins, Stefan Rainer. Während der Bautätigkeiten werden die Proben in der Neuen Mittelschule abgehalten, wofür sich die Musiker bei Direktorin Kornelia Hofer herzlich für die Nutzung bedanken.

Bauträger ist die Marktgemeinde in Abstimmung mit der Musikkapelle, von der alle Wünsche und Anregungen übernommen wurden. Die Finanzierung erfolgt durch die Gemeinde, das Land Niederösterreich und die Kulturabteilung des Landes NÖ. Einen wesentlichen Betrag leisten aber auch die Musiker durch ihre Eigenleistung sowie durch Eigenkapital aus Erspartem und einer im November bevorstehenden Haussammlung. Bürgermeister Friedrich Fürst bedankt sich bei den Musikkameraden – und im Speziellen beim Vorstand – für die disziplinierte und unkomplizierte Zusammenarbeit.

Der Erstbezug des neuen Musikerheims – sodass die Proben hier abgehalten werden können – ist für Ende Oktober geplant, die Fertigstellung für Ende November. Die offizielle Eröffnung in Kombination mit der 60-Jahr-Feier wird am 30. Dezember stattfinden.