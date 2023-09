In Schweiggers hat die Stimme der Bewohner Gewicht

Was sich die Menschen in Schweiggers für ihr Ortszentrum, den Hauptplatz, wünschen, erhob die Marktgemeinde von Mitte Juni bis Ende Juli in Form von Fragebögen, bei „BürgerInnen-Kaffees“ und zwei Kinderworkshops, bei denen die Kinder spielerisch aktiv teilnehmen und ihre Bedürfnisse einbringen konnten. 174 Fragebögen wurden abgegeben und ausgewertet, online gestellt und sind in einer eigens etablierten, umfangreichen und anschaulichen Ausstellung im Foyer des Gemeindeamts einzusehen. „Ich freue mich sehr, dass sehr viele junge Leute aus Schweiggers sich an der Umfrage beteiligt haben“, so Bürgermeister Josef Schaden. Jede Wortmeldung wird im Umfrageergebnis angeführt. Die Analyse strotzt nur so vor Ideen!

Verkehr, Parken, sicherer Schulweg, Radfahren

Verkehr wird in Schweiggers nicht weniger, auch, weil der Ort auf der Strecke zwischen Gmünd und Zwettl durchfahren werden muss. „Die wichtigsten Themen der Befragten sind der Straßenverkehr, das Parken und der sichere Schulweg“, so Bürgermeister Josef Schaden. Es gehe in der Gemeinde darum, dass der Hauptplatz mehr zum öffentlichen Raum, das Zentrum belebter und der Verkehr zum Rathaus beruhigt werde. „Es gibt ein paar neuralgische Punkte, etwa bei der Kreuzung mit Gastronomiebetrieben und bei der Pfarrkirche“, so Schaden.

Sehr wichtig ist Bürgermeister Schaden, dass Fahrrad fahren und Zufußgehen im Ort wieder gefördert wird. Früher habe es viele Wege im Ortszentrum dafür gegeben. „Diese kurzen Wege sind verschwunden, und wir möchten fußläufigere Verbindungen schaffen, um sichere Wege, etwa zur Schule, zu ermöglichen. Vielleicht durch das Haus am Hauptplatz, das wir gekauft haben.“ Hier könnte eine Verbindung zur Schule geschaffen werden.

Josef Schaden: „Jetzt fahren nicht gleich die Bagger auf“

„Viele schreiben in der Umfrage, dass es so bleiben soll, wie es ist. Man darf nicht befürchten, dass wir die Bagger jetzt auffahren – Veränderung passiert laufend“, so Bürgermeister Josef Schaden. „Es geht darum, dass wir wollen, dass Veränderungen von der Bevölkerung mitgetragen werden. Sowas macht man nicht alle Tage, einen Hauptplatz umzugestalten.“ Die Gemeinde wolle die Ergebnisse ganzheitlich betrachten und eine Lösung finden, die langfristig hält.

Noch heuer wird Machbarkeitsstudie vorgestellt

Wie geht es nach der Auswertung der Umfrage in Schweiggers weiter? „Wir haben ein Kernteam von sechs Personen, die am Hauptplatz wohnen oder mit ihm in Verbindung stehen. Die Einbindung der Bevölkerung ist uns ganz wichtig“, so Schaden. Nun wird in das Projekt auch ein Verkehrsplaner mit eingebunden und eine Machbarkeitsstudie soll erarbeitet werden. Schaden: „Wir wollen heuer noch im Oktober/November unsere Handlungsmöglichkeiten den Menschen in Schweiggers vorstellen. Und dann schauen wir mal – weil dann geht es um's Geld.“

Das gesamte Umfrageergebnis ist per Download einzusehen: Marktgemeinde Schweiggers im Waldviertel - Startseite - Bürgerservice - Aktuelles