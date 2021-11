Reisebüro in Zwettl wird renoviert

Das Büro von Raiffeisen Reisen in der Landstraße 26 in Zwettl wird seit vergangener Woche renoviert.

Das Büro erhält etwa eine neue Beleuchtung und einen neuen Boden. Auch neu ausgemalt werden sollen die Räumlichkeiten. Zudem wird die Auslage des Reisebüros komplett neu gestaltet, wie Reiseberaterin Patricia Reinhart berichtet. Die Innenräume sollen also eine neue Ästhetik erhalten.

Etwa 30.000 Euro werden in die Neugestaltung investiert, während derer die Mitarbeiter in den Räumen der Raiffeisenbank einquartiert sind. Solange alle Arbeiten wie geplant verlaufen, wird man aber bereits am 8. November wieder ins Büro von Raiffeisen Reisen einziehen können. Reinhart spricht auch von einer möglichen Wiedereröffnungsfeier, Genaueres dazu ist aber bisher noch nicht geplant.